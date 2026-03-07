نجم السيتي يرفض التجديد ويحدد موعد رحيله المجاني

ذكرت تقارير إعلامية -اليوم السبت- أن البرتغالي برناردو سيلفا، نجم نادي مانشستر سيتي، لا ينوي تجديد عقده مع النادي الإنجليزي وسيكون لاعبا حرا في الصيف المقبل.

وأثيرت هذه الأنباء في إنجلترا خلال الأسابيع القليلة الماضية، كما أشار الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو مؤخرا عبر منصة "دازن ترانسفير" (DAZN Transfer) إلى احتمالية رحيله الوشيك.

كما نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية عن الصحفي ماتيو موريتو قوله إن سيلفا يعيش أشهره الأخيرة مع الفريق السماوي، مضيفا: "لا توجد مفاوضات جارية لتجديد عقده".

يقضي برناردو سيلفا حاليا موسمه التاسع مع مانشستر سيتي، حيث شارك في 445 مباراة، وسجل خلالها 42 هدفا وقدم 34 تمريرة حاسمة.

ورغم بلوغه سن 31 عاما، لا يزال اللاعب المتعدد المواهب عنصرا حيويا في حسابات المدرب الإسباني بيب غوارديولا هذا الموسم، إذ لعب 2782 دقيقة في مختلف المسابقات، مسجلا هدفين وصانعا 5 أهداف أخرى مع اقتراب الموسم من مراحله الختامية.

ويحظى سيلفا باهتمام عدة أندية أوروبية ومن بينها بنفيكا البرتغالي كما ارتبط اسم اللاعب بقوة في مواسم الانتقالات الأخيرة بنادي برشلونة الإسباني. كما يظهر دوري المحترفين السعودي كمرشح قوي آخر للتعاقد مع النجم البرتغالي.