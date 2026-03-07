توقعات إيفرا المثيرة للفصل الأخير من مسيرة رونالدو وميسي

في قراءة تحليلية مثيرة لمستقبل أساطير كرة القدم، كشف النجم الفرنسي السابق باتريس إيفرا عن رؤيته للمرحلة القادمة في مسيرة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، مؤكداً أن الصراع التاريخي بينهما قد يكتب فصله الأخير في أضخم محفل عالمي.

بينما يطارد "الدون" هدفه الألف، يرى إيفرا أن شخصية رونالدو القيادية ستدفعه لغزو عالم التدريب على طريقة نجم الريال السابق زين الدين زيدان .

وأشار إلى أن أي نادٍ في العالم سيتسابق للتعاقد معه إذا قرر دخول المعترك الفني، ليس فقط لاسمه، بل لشغفه بأن يكون الأفضل في كل شيء.

ولفت إيفرا إلى تحول رونالدو لمالك للأندية (بعد حصته في ألميريا الإسباني)، وهو مسار يتوازى مع طموحاته الفنية.

ويتوقع الدولي الفرنسي السابق أن يكرر البرتغالي معجزة "زيزو" في الفوز بعدد من ألقاب دوري الأبطال قبل أن يخلد للراحة.

ميسي باقٍ في ميامي

حسم إيفرا الجدل حول عودة الثنائي للقارة العجوز، مؤكداً أن ميسي وجد ضالته في الدوري الأمريكي مع إنتر ميامي، حيث يبني إمبراطورية جديدة وسط استقرار عائلي تام.

وقال "لا عودة لأوروبا.. ميسي ورونالدو وبنزيمة أثبتوا كل شيء، والآن يكتبون التاريخ في قارات أخرى".

الأرجنتين ضد البرتغال في 2026

أطلق إيفرا العنان لخيال الجماهير بالتنبؤ بنهائي كأس العالم 2026 بين ميسي ورونالدو، واصفاً إياها باللحظة التي "لن يصدقها عقل" إذا حدثت، لتكون مسك الختام لمسيرة أعظم لاعبين في التاريخ.

وقال "الأرجنتين والبرتغال؟ ستكون مباراة نهائي كأس العالم بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو رائعة، فكلاهما الأفضل على مر التاريخ. لست متأكدًا مما إذا كانا أفضل فريقين سيتنافسان في البطولة، على أي حال".