مباراة برشلونة ضد نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا.. الموعد والقنوات الناقلة

يستضيف نيوكاسل يونايتد نظيره برشلونة في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، في مواجهة تتكرر للمرة الثانية بين الفريقين هذا الموسم.

موعد مباراة برشلونة ضد نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة برشلونة ضد نيوكاسل في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب سانت جيمس بارك يوم الثلاثاء 10 مارس/آذار 2026.

وتنطلق مباراة نيوكاسل وبرشلونة عند الساعة الـ11 مساء (23:00) بتوقيت قطر والسعودية، العاشرة (22:00) بتوقيت مصر والتاسعة (21:00) بتوقيت الجزائر وتونس وإسبانيا.

قنوات البث المباشر لمباراة برشلونة ونيوكاسل

ستنقل المباراة على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية مالكة الحقوق الحصرية لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

beIN SPORTS 1

beIN SPORTS EN 1

كما يمكنكم متابعة تغطية حية لحظة بلحظة لكل تفاصيل المواجهة بالصور والفيديوهات والتغريدات ساعتين قبل انطلاق المباراة عبر موقعنا الجزيرة نت.

وكان الفريق الكتالوني قد تفوق على منافسه الإنجليزي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانت جيمس بارك في الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بفضل ثنائية سجلها المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، فيما أحرز أنتوني غوردون هدف نيوكاسل الوحيد في الدقائق الأخيرة.

مشوار الفريقين إلى دور الـ16

بلغ نيوكاسل هذا الدور للمرة الأولى في تاريخه بعد تجاوزه قاراباغ في الملحق الإقصائي بنتيجة إجمالية بلغت 9-3، بعدما أنهى مرحلة الدوري في المركز الثاني عشر.

أما برشلونة فاحتل المركز الخامس في مرحلة الدوري، ليبلغ الدور ثمن النهائي للمرة العشرين في تاريخه.

تاريخ المواجهات

التقى الفريقان 5 مرات في المسابقات الأوروبية، ويمتلك برشلونة الأفضلية بعدما حقق 4 انتصارات مقابل فوز واحد لنيوكاسل.

ويعود فوز نيوكاسل الوحيد إلى موسم 1997-1998 عندما تغلب على الفريق الإسباني 3-2 بفضل ثلاثية اللاعب الكولومبي فاوستينو أسبريلا، قبل أن يرد برشلونة بالفوز 1-0 في مباراة الإياب.

كما تواجه الفريقان مجددًا في دور المجموعات الثاني لموسم 2002-2003، حيث فاز برشلونة 3-1 في إسبانيا و2-0 في إنجلترا.

أرقام وإحصاءات

يسجل نيوكاسل مشاركته الرابعة في دوري أبطال أوروبا، لكنها الثانية فقط منذ موسم 2002-2003، وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها الأدوار الإقصائية.

ويخوض الفريق الإنجليزي المسابقة تحت قيادة مدربه إيدي هاو، الذي قاده قبل موسمين إلى دور المجموعات، حين احتل المركز الرابع في مجموعة ضمت بوروسيا دورتموند وسان جيرمان وإيه سي ميلان.

في المقابل، يخوض برشلونة موسمه 30 في البطولة، وهو رقم قياسي يتقاسمه مع ريال مدريد، كما يشارك في المسابقة دون انقطاع منذ موسم 2003-2004.

ووصل الفريق الكتالوني إلى نصف نهائي النسخة الماضية بقيادة مدربه هانزي فليك، قبل أن يودع البطولة أمام إنتر ميلان.

حقائق رقمية

يعد نيوكاسل عاشر فريق إنجليزي يبلغ الأدوار الإقصائية في دوري الأبطال.

حقق الفريق الإنجليزي 8 انتصارات في آخر 10 مواجهات أوروبية.

خسر نيوكاسل مباراة واحدة فقط في آخر 9 مباريات بدوري الأبطال، وفاز في مبارياته 4 الأخيرة على أرضه.

فاز برشلونة في 15 من آخر 16 مواجهة خاضها في دور الـ16 من البطولة.

لم يفشل الفريق الكتالوني في التسجيل سوى مرة واحدة خلال آخر 28 مباراة في دوري الأبطال، لكنه لم يحافظ على نظافة شباكه في آخر 11 مباراة بالمسابقة.



رقم قياسي محتمل

قد يصبح لاعب برشلونة الشاب لامين جمال أصغر لاعب يصل إلى 30 مباراة في دوري أبطال أوروبا، إذ يبلغ عمره 18 عاما و240 يوما، متجاوزًا الرقم القياسي المسجل باسم لاعب سان جيرمان الفرنسي وارن زائير إيمري.