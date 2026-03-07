رياضة|بطولات عربية|السعودية

بالفيديو.. لاعب سعودي يكرم محرز بحركة لافتة في ديربي جدة

JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 06: Riyad Mahrez of Al Ahli celebrates scoring his team's second goal during the Saudi Pro League match between Al Ahli and Al Ittihad at Alinma Stadium on March 06, 2026 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh/Getty Images)
الجزائري رياض محرز يحتفل بهدفه مع الأهلي ضد الإتحاد لحساب مباراة في الدوري السعودي (غيتي)
Published On 7/3/2026

حفظ

خطف الدولي السعودي علي مجرشي -لاعب الأهلي- الأضواء بلقطة لافتة خلال مباراة القمة في الدوري السعودي للمحترفين التي جمعت فريقه بغريمه الاتحاد.

وشهدت المباراة فوز الأهلي بنتيجة 3-1 على ضيفه الاتحاد، حيث تناوب على تسجيل أهداف الفريق كل من إيفان توني ورياض محرز وفراس البريكان.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وجاءت لقطة مجرشي مباشرة بعد هدف رياض محرز في الدقيقة 59، حين أطلق النجم الجزائري تسديدة منخفضة استقرت في الزاوية البعيدة للشباك.

وفي مشهد لافت، رفع مجرشي يديه فوق رأس محرز وكأنه يضع تاجا عليه، في إشارة رمزية إلى الدور القيادي الكبير الذي يلعبه محرز داخل الملعب ومساهمته في انتصار الفريق.

وتوج محرز تألقه في المباراة بحصوله على جائزة رجل المباراة، علما أنه نال الجائزة ذاتها في مواجهة الذهاب بين الفريقين، بعدما تمكن أيضا من التسجيل. وبذلك أصبح أول لاعب يهز شباك الاتحاد ذهابا وإيابا منذ الثنائية التي حققها السوري عمر السومة في موسم 2019-2020.

ورفع الأهلي -الذي نجح هذا الموسم في حسم قمة جدة لصالحه ذهابا وإيابا- رصيده إلى 62 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة عن النصر الذي سيواجه نيوم اليوم السبت. في المقابل، تراجع الاتحاد إلى المركز السادس برصيد 42 نقطة.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

إعلان