بالفيديو.. لاعب سعودي يكرم محرز بحركة لافتة في ديربي جدة

خطف الدولي السعودي علي مجرشي -لاعب الأهلي- الأضواء بلقطة لافتة خلال مباراة القمة في الدوري السعودي للمحترفين التي جمعت فريقه بغريمه الاتحاد.

وشهدت المباراة فوز الأهلي بنتيجة 3-1 على ضيفه الاتحاد، حيث تناوب على تسجيل أهداف الفريق كل من إيفان توني ورياض محرز وفراس البريكان.

وجاءت لقطة مجرشي مباشرة بعد هدف رياض محرز في الدقيقة 59، حين أطلق النجم الجزائري تسديدة منخفضة استقرت في الزاوية البعيدة للشباك.

وفي مشهد لافت، رفع مجرشي يديه فوق رأس محرز وكأنه يضع تاجا عليه، في إشارة رمزية إلى الدور القيادي الكبير الذي يلعبه محرز داخل الملعب ومساهمته في انتصار الفريق.

وتوج محرز تألقه في المباراة بحصوله على جائزة رجل المباراة، علما أنه نال الجائزة ذاتها في مواجهة الذهاب بين الفريقين، بعدما تمكن أيضا من التسجيل. وبذلك أصبح أول لاعب يهز شباك الاتحاد ذهابا وإيابا منذ الثنائية التي حققها السوري عمر السومة في موسم 2019-2020.

ورفع الأهلي -الذي نجح هذا الموسم في حسم قمة جدة لصالحه ذهابا وإيابا- رصيده إلى 62 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة عن النصر الذي سيواجه نيوم اليوم السبت. في المقابل، تراجع الاتحاد إلى المركز السادس برصيد 42 نقطة.