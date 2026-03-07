انهيار نجم ألمانيا السابق خلال حديثه الأول عن وفاة نجله المأساوية

تحدث نجم تشيلسي وألمانيا السابق مايكل بالاك لأول مرة عن وفاة ابنه البالغ من العمر 18 عاما، إميليو، في حادث مأساوي وقع عام 2021.

وقال بالاك، البالغ 49 عاما، في مقابلة مع شبكة سكاي سبورتس ضمن برنامج "قصتي" إن الألم صعب ولا يوصف بالكلمات: "صعب. صعب للغاية. لا يمكنك تخيله، ولا تستطيع وصفه بالكلمات. إنها عملية إنكار. كل شخص يتعامل مع الأمر بطريقة مختلفة. بالكاد أستطيع التحدث عنه. أود قول المزيد، لكن المشاعر تغمرني".

وعن طريقة التعامل مع الحزن اليومي، أضاف بالاك وسط تأثره العاطفي: "لذلك تمر بمرحلة من الإنكار، تحاول فيها التأقلم من خلال الحياة اليومية، والعمل، والعائلة، والأبناء الآخرين. بالطبع تحب أطفالك أكثر من أي شيء، وتسعى لتوفير الاستقرار والدفء والأمان لهم. هذا هو واجبك كوالد".

وتابع بالاك متحدثاً عن أثر الخسارة العميقة على حياته ورؤيته للحياة: "مثل هذه الخسارة تزيد هذه المسؤولية شعورا وثقلا. تصبح المخاوف أكبر: ماذا يمكن أن يحدث بعد ذلك؟ الحياة ثمينة، والظروف التي نعيشها امتياز بحد ذاته. الحظ والنحس يلعبان دورا، القدر يحدث، مهما سمّيته. ومع كل ذلك، أريد مواجهة الحياة. هذا يمنحني القوة للاستمرار، ومعه الإدراك بأن الحياة تستمر".

كان إميليو قد توفي إثر انقلاب دراجته رباعية العجلات خلال حفل شواء عائلي في البرتغال، بعد محاولات إنعاشه من قبل الطاقم الطبي، لكنه توفي في مكان الحادث.