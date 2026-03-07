مالك إنتر ميامي يكشف عن راتب ميسي الضخم: "يستحق كل قرش"

كشف خورخي ماس، مالك نادي إنتر ميامي، عن الأرقام الحقيقية لصفقة القرن في الدوري الأمريكي لكرة القدم، مؤكداً أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يتقاضى راتباً سنوياً يتراوح بين 60 و70 مليون يورو.

هذا المبلغ لا يمثل مجرد أجر لاعب، بل هو "حزمة استثمارية" تشمل راتبه وحصته المستقبليّة في ملكية النادي، مما يجعله ثاني أعلى لاعبي العالم أجراً بعد كريستيانو رونالدو (300 مليون يورو).

ميسي "يستحق كل قرش"

وقال ماس "ميسي يستحق كل قرش ندفعه له، فهو المحرك الأساسي لهذه الطفرة".

بحلول عام 2025، يتوقع الخبراء في "سبورتيكو" أن ترتفع قيمة إنتر ميامي بنسبة 22%، لتصل إلى رقم فلكي قدره 1.25 مليار يورو، ليتربع على عرش أغلى أندية أمريكا الشمالية.

خريطة الدخل الذكية للنادي:

55% من الإيرادات: تأتي من عقود الرعاية والصفقات التجارية العالمية.

2% فقط: تمثلها حقوق البث التلفزيوني (في استراتيجية تكسر القواعد التقليدية).

شراكات عملاقة: التعاقد مع شركة "نو هولدينغز" لتدشين الملعب الجديد في أبريل المقبل.

لم يكن الاستثمار في ميسي وسواريز ودي بول مجرد أرقام، بل تُرجم إلى ذهب على أرض الملعب. فبعد تحقيق اللقب الأول التاريخي للنادي، حظي الفريق بتكريم استثنائي يوم الخميس الماضي في البيت الأبيض بحضور الرئيس دونالد ترامب، في مشهد يجسد التأثير الثقافي والسياسي لـ "ميسيمانيا" في الولايات المتحدة.

ماكينة أهداف لا تهدأ

رغم بلوغه 38 عاماً، أثبت ميسي أن العمر مجرد رقم من خلال إحصائيات مرعبة منذ انضمامه في 2023:

المباريات: 90 مباراة

الأهداف: 79 هدفاً

مستقبل العقد: ميسي سيبقى بقميص "الروزانيغرو" حتى عام 2027 (سن الأربعين)، قبل أن يتحول رسمياً من "لاعب" إلى "شريك مالك".

فلسفة التغيير: "نحن نقود الدفة"

اختتم ماس حديثه بنبرة الواثق، موجهاً نصيحة للأندية العالمية بضرورة التحرر من قيود عوائد البث والتركيز على "صناعة العلامة التجارية".

وأكد أن انتقادات البعض لأسلوبه لن تثنيه عن مواصلة الابتكار، قائلاً: "لتحقيق النجاح، علينا أن نجرؤ على الاختلاف".