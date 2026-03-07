نجل مارادونا "المزعوم" في قبضة الشرطة

اعتقلت الشرطة الأرجنتينية سانتياغو لارا الذي ادعى لسنوات بأنه الابن السري للأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا.

وتم اعتقال سانتياغو خلال عملية ضد المخدرات في مدينة لا بلاتا جنوب شرق بوينس آيرس، برفقة اثنين من المشتبه بهم الآخرين، من بينهم والده البيولوجي مارسيلو لارا.

كان سانتياغو لارا قد أثار شائعات عن كونه الابن السادس المفترض لمارادونا من عارضة أزياء سابقة في عام 2016، عندما كان يبلغ من العمر 15 عاما.

كما ادعى أن والدته عارضة الأزياء، التي توفيت بسرطان الرئة عام 2006 عن عمر 23 عاما، كانت على علاقة طويلة ومتقطعة مع مارادونا.

وطالب سانتياغو حينها بإجراء فحص الحمض النووي لكنه لم يحصل عليه في حياة الأسطورة وحصل عليه بعد 8 أشهر من رحيل مارادونا في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 وأثبت الفحص عدم وجود تطابق بينهما ليثبت زيف ادعائه.

أظهرت صورة الاعتقال الأخيرة لسانتياغو أنه رجل يختلف كثيرا عن المراهق الذي أثار الجدل قبل عقد من الزمن.

وأفادت تقارير الشرطة أن والده البيولوجي، مارسيلو لارا، يقود عصابة المخدرات بالتعاون مع سانتياغو، فيما كانت المرأة الثالثة المعتقلة، واسمها ماريا خوسيه بورين، تعمل في سجن محلي.