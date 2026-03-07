رياضة|أبطال أوروبا

غوارديولا ساخرا: في إنجلترا "كأس الرابطة" أهم من دوري أبطال أوروبا

MANCHESTER, ENGLAND - JANUARY 17: Pep Guardiola, Manager of Manchester City, looks on prior to the Premier League match between Manchester United and Manchester City at Old Trafford on January 17, 2026 in Manchester, England. (Photo by Michael Regan/Getty Images)
غوارديولا يستعد لمواجهة ريال مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا(غيتي)
Published On 7/3/2026

واصل بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، توجيه انتقاداته الحادة لجدولة المباريات في إنجلترا، مشيرًا إلى أن المسؤولين لا يقدمون أي تسهيلات للأندية التي تمثل الدوري الإنجليزي الممتاز (Premier League) قاريًا، بعكس ما تفعله الدوريات الأوروبية الكبرى مع أنديتها.

وبينما يستعد العالم لمشاهدة فصل جديد من صراع العمالقة بين مانشستر سيتي وريال مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، تبرز لغة الأرقام والساعات لتكشف عن "عدم تكافؤ فرص" أثار حفيظة "الفيلسوف".

سخرية من "المحاباة" الإسبانية والفرنسية

في معرض حديثه عن مواجهة نيوكاسل في كأس الاتحاد اليوم السبت، قبل السفر لمواجهة ريال مدريد يوم الأربعاء، أبدى غوارديولا اندهاشه من الفوارق في التعامل؛ حيث تم تقديم مباراة ريال مدريد في الدوري الإسباني إلى الجمعة، بينما سمح لباريس سان جيرمان بتأجيل مبارياته محليًا.

وعلق بيب بسخرية لاذعة: "ربما نكون أقوى وأشجع وأسرع من الآخرين، وسنظهر للعالم مدى تميزنا، على الدوري الفرنسي أن يشعر بالغيرة منا".

المصدر: مواقع إلكترونية

