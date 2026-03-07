ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.. الموعد والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية هذا الأسبوع إلى مباريات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، حيث تقام ثماني مواجهات قوية على مدار يومين، أبرزها القمة المنتظرة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي.

موعد مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي مساء الأربعاء 11 مارس/آذار 2026 على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد.

وتنطلق المباراة عند الساعة الـ11 مساء (23:00) بتوقيت قطر والسعودية، العاشرة (22:00) بتوقيت مصر والتاسعة (21:00) بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

قنوات البث المباشر لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

ستنقل القمة الكروية بين ريال مدريد ومانشستر سيتي عبر شبكة "بي إن سبورتس" القطرية صاحبة الحقوق الحصرية لمباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

beIN SPORTS 2

beIN SPORTS FR 2

مواجهة متكررة هذا الموسم

وتحمل المباراة فصلا جديدا من صراع بات يتكرر في البطولة القارية خلال السنوات الأخيرة، إذ يلتقي الفريقان في الأدوار الإقصائية للموسم الخامس على التوالي، مع أفضلية نسبية للفريق الإسباني الذي حسم آخر مواجهتين إقصائيتين بينهما.

وليست هذه المرة الأولى التي يلتقي فيها الفريقان هذا الموسم، فقد تقابلا في مرحلة الدوري من البطولة، ونجح مانشستر سيتي في تحقيق فوز خارج أرضه بنتيجة 2-1 على ملعب سانتياغو برنابيو.

ويدخل الفريق الإنجليزي المواجهة وهو ينافس على أربع بطولات هذا الموسم، في حين يعاني ريال مدريد من تذبذب في نتائجه على الصعيد المحلي.

لاعبون تحت المجهر

فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)

في ظل غياب النجم الفرنسي كيليان مبابي بسبب إصابة في الركبة، تزداد المسؤولية على عاتق البرازيلي فينيسيوس جونيور لقيادة الهجوم المدريدي.

ويملك فينيسيوس خبرة كبيرة في البطولة، إذ سبق له تسجيل أهداف حاسمة، كما أحرز 13 هدفا في مختلف المسابقات هذا الموسم.

أنطوان سيمينيو (مانشستر سيتي)

برز الدولي الغاني سيمينيو كأحد أبرز صفقات الانتقالات الشتوية هذا الموسم بعد انتقاله من بورنموث.

وقدم اللاعب مستويات لافتة مع فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا، مسجلا سبعة أهداف في أول 12 مباراة له مع الفريق.