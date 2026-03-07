رونالدو يبدد مخاوف جماهير النصر بصورة مطمئنة من إسبانيا

أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم وقائد النصر، أنه سيتابع مباراة فريقه ضد نيوم مساء اليوم السبت ضمن

منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، وذلك رغم غيابه للإصابة.

ويعاني رونالدو من إصابة عضلية تعرض لها في وقت سابق خلال مباراة فريقه ضد الفيحاء التي فاز فيها النصر 3- 1، بينما لم يتحدد موعد عودة النجم البرتغالي الدولي للملاعب.

ونشر رونالدو صورة عبر حسابه على "إنستغرام" وهو يخضع لجلسة تأهيل طبي بواسطة جهاز طبي يساعد على تسريع عملية الاستشفاء.

وقال هداف النصر معلقا على هذه الصورة: "ما زلت أتعافى، وأتحضر لمشاهدة مباراة اليوم.. هيا بنا يا النصر".

وسبق أن أكد البرتغالي جورجي جيسوس مدرب النصر، أن مواطنه رونالدو قد سافر إلى إسبانيا من أجل خوض عملية التأهيل والتعافي من الإصابة العضلية هناك.

ويسعى النصر اليوم لاستعادة صدارة ترتيب الدوري السعودي، التي يحتلها حاليا الأهلي برصيد 62 نقطة بفارق نقطة عن النصر الذي يتساوى حاليا مع الهلال صاحب المركز الثالث لكنه يتفوق بفارق الأهداف.

ولم يتحدد موقف رونالدو من المشاركة مع منتخب البرتغال نهاية الشهر الجاري في مباراتين وديتين خلال العطلة الدولية، ضد كل من المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.