لتعزيز المشاهد.. الدوري الإسباني يجري اختبارات "الحكم المصور"

Soccer Football - LaLiga - Atletico Madrid v Real Betis - Riyadh Air Metropolitano, Madrid, Spain - February 8, 2026 Referee Mateo Busquets signals no goal for Atletico Madrid following a VAR review REUTERS/Violeta Santos Moura
الحكم الدولي الإسباني ماتيو بوسكيتس أثناء إدارته لإحدى مباريات الليغا (رويترز)
Published On 7/3/2026

يسعى الدوري الإسباني الممتاز بالشراكة مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم إلى تقريب تجربة المباريات من المشاهدين عبر تجربة جديدة تعتمد على كاميرا صغيرة يضعها الحكم خلال المباراة، وتعرف باسم "ريف كام" وهي تقنية مستخدمة بالفعل في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإيطالي.

وستجرى التجربة في مباراتين ضمن الجولة 27 من الدوري الإسباني: الأولى بين فالنسيا وديبورتيفو ألافيس يوم الأحد 8 مارس/آذار، والثانية بين إسبانيول وريال أوفييدو يوم الاثنين 9 مارس/آذار.

وتهدف المبادرة، التي تقودها اللجنة الفنية للحكام بالاتحاد الإسباني، إلى اختبار أداء الكاميرا في مباريات حقيقية. وستسمح الكاميرا بعرض المباراة من وجهة نظر الحكم نفسه، لتظهر اللقطات المثيرة للجدل، والحوار القريب، واتخاذ القرار مباشرة على أرض الملعب.

وأكدت اللجنة أن هذه المرحلة الأولى ستقتصر على الاختبارات التقنية ولن تُبث الصور أو الصوت للجمهور، بهدف تقييم أداء الجهاز وتوافقه مع أنظمة البث التلفزيوني.

أما الهدف النهائي فسيكون إدخال التقنية مستقبلا ضمن البث المباشر لتعزيز تجربة المشاهد وزيادة الشفافية في عمل الحكام.

المصدر: مواقع إلكترونية

