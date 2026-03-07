لتعزيز المشاهد.. الدوري الإسباني يجري اختبارات "الحكم المصور"

يسعى الدوري الإسباني الممتاز بالشراكة مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم إلى تقريب تجربة المباريات من المشاهدين عبر تجربة جديدة تعتمد على كاميرا صغيرة يضعها الحكم خلال المباراة، وتعرف باسم "ريف كام" وهي تقنية مستخدمة بالفعل في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإيطالي.

وستجرى التجربة في مباراتين ضمن الجولة 27 من الدوري الإسباني: الأولى بين فالنسيا وديبورتيفو ألافيس يوم الأحد 8 مارس/آذار، والثانية بين إسبانيول وريال أوفييدو يوم الاثنين 9 مارس/آذار.

وتهدف المبادرة، التي تقودها اللجنة الفنية للحكام بالاتحاد الإسباني، إلى اختبار أداء الكاميرا في مباريات حقيقية. وستسمح الكاميرا بعرض المباراة من وجهة نظر الحكم نفسه، لتظهر اللقطات المثيرة للجدل، والحوار القريب، واتخاذ القرار مباشرة على أرض الملعب.

وأكدت اللجنة أن هذه المرحلة الأولى ستقتصر على الاختبارات التقنية ولن تُبث الصور أو الصوت للجمهور، بهدف تقييم أداء الجهاز وتوافقه مع أنظمة البث التلفزيوني.

أما الهدف النهائي فسيكون إدخال التقنية مستقبلا ضمن البث المباشر لتعزيز تجربة المشاهد وزيادة الشفافية في عمل الحكام.