"استهدفت عائلتها".. تهديدات تطال لاعبة تنس والشرطة تتدخل

قالت لاعبة التنس المجرية بانا أودفاردي (27 عاما) إنها تلقت رسائل تهدد بإيذاء عائلتها ما لم تخسر عمدا مباراة لها في بطولة في تركيا.

وقالت المصنفة 95 عالميا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمس الجمعة إنها تلقت التهديدات أثناء مشاركتها في بطولة أنطاليا تشالنجر، وإنها أبلغت اتحاد اللاعبات المحترفات بذلك.

وفي التفاصيل قالت أودفاري "أخبرني المتصل أنه إذا لم أخسر مباراتي اليوم فسوف يؤذي أفراداً من عائلتي. وقال إنه يعرف مكان إقامة عائلتي، والسيارات التي يقودونها، بل ويمتلك أرقام هواتفهم. بل إنه أرسل صوراً لبعض أفراد عائلتي وصورة لسلاح. كان الأمر مخيفاً جداً بصراحة أن أتلقى شيئاً كهذا".

وأضافت أن والديها اتصلا بالقنصلية التركية ورافقها ثلاثة ضباط شرطة إلى مباراتها المذكورة في أنطاليا.

كما ذهبت الشرطة إلى منزل والديها وجدتها في المجر، وبعد المباراة قدمت بلاغا رسميا للشرطة في تركيا.

وواصلت اللاعبة المجرية "قيل لي إن تهديدات مماثلة حدثت مؤخرا للاعبات آخريات، وأنهن يعتقدن أن معلومات شخصية ربما تكون قد تسربت من قاعدة بيانات اتحاد اللاعبات المحترفات، وهو ما يجري التحقيق فيه حاليا.

ولم يرد اتحاد اللاعبات المحترفات بعد على طلب للتعليق حول الحادثة.