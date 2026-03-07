رياضة|الدوري السعودي|السعودية

ماني نجم النصر وزوجته يشاركان في تنظيف المسجد النبوي

ساديو ماني يشارك مع زوجته في تنظيف المسجد الحرام @من حساب @ALDERBYSHOW على اكس
ساديو ماني مع زوجته في المسجد النبوي (مواقع التواصل)
Published On 7/3/2026
آخر تحديث: 22:43 (توقيت مكة)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورًا تظهر النجم السنغالي ساديو ماني برفقة زوجته وهما يشاركان في أعمال تنظيف داخل المسجد النبوي في المدينة المنورة، في مشهد حظي بتفاعل واسع بين المتابعين.

ويظهر المقطع اللاعب وزوجته عائشة وهما يشاركان مع عدد من العاملين في تنظيف أروقة المسجد النبوي، في لفتة لاقت إشادة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي.

#ساديو_ماني وزوجته في المسجد النبوي@ArcSadam pic.twitter.com/VHhdQjALjI

— الديربي / ALDERBY (@ALDERBYSHOW) March 7, 2026

ويعرف ماني، لاعب نادي النصر، باهتمامه بالأعمال الخيرية والأنشطة ذات الطابع الإنساني والديني، إذ سبق أن شارك في مبادرات خيرية عديدة داخل السنغال وخارجها.

وكان النجم السنغالي قد عقد قرانه مطلع عام 2024 (يناير/كانون الثاني) في حفل أقيم في داكار، قبل أن يواصل مسيرته الكروية في الدوري السعودي، حيث يحظى بشعبية كبيرة بين الجماهير.

وتوج ماني مع منتخب السنغال بلقب كأس أمم أفريقيا 2025 للمرة الثانية في تاريخه، بعد مباراة نهائية درامية أمام المغرب انتهت بفوز أسود التيرانغا بهدف دون رد على ملعب مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط.

المصدر: الجزيرة

