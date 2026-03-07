ماني نجم النصر وزوجته يشاركان في تنظيف المسجد النبوي

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورًا تظهر النجم السنغالي ساديو ماني برفقة زوجته وهما يشاركان في أعمال تنظيف داخل المسجد النبوي في المدينة المنورة، في مشهد حظي بتفاعل واسع بين المتابعين.

ويظهر المقطع اللاعب وزوجته عائشة وهما يشاركان مع عدد من العاملين في تنظيف أروقة المسجد النبوي، في لفتة لاقت إشادة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي.

ويعرف ماني، لاعب نادي النصر، باهتمامه بالأعمال الخيرية والأنشطة ذات الطابع الإنساني والديني، إذ سبق أن شارك في مبادرات خيرية عديدة داخل السنغال وخارجها.

وكان النجم السنغالي قد عقد قرانه مطلع عام 2024 (يناير/كانون الثاني) في حفل أقيم في داكار، قبل أن يواصل مسيرته الكروية في الدوري السعودي، حيث يحظى بشعبية كبيرة بين الجماهير.

وتوج ماني مع منتخب السنغال بلقب كأس أمم أفريقيا 2025 للمرة الثانية في تاريخه، بعد مباراة نهائية درامية أمام المغرب انتهت بفوز أسود التيرانغا بهدف دون رد على ملعب مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط.