ماسكيرانو يكشف خفايا زيارة ترمب والبيت الأبيض

زعم المدير الفني لفريق إنتر ميامي خافيير ماسكيرانو أنه وأفراد الفريق تلقوا معلومات مختلفة عما حدث فعليا أثناء زيارتهم إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تزامنا مع احتفالهم بلقب كأس الدوري الأمريكي لكرة القدم موسم 2025.

وخلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة، ادعى ماسكيرانو أنه وفريقه أبلغوا بأنهم "سيتحدثون فقط عن كرة القدم" قبل اجتماعهم في البيت الأبيض.

وخلال استقبالهم استمع فريق إنتر ميامي على المنصة إلى ترمب وهو يطلعهم على آخر المستجدات بشأن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية المستمرة على إيران.

كما ناقش أيضا سوق داو جونز للأوراق المالية، والوضع السياسي في فنزويلا.

إلا أنه أقر بأن الزيارة كانت مقررة قبل شهرين تقريبا، أي قبل وقت طويل من بدء الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران.

وأوضح المدرب الأرجنتيني: "مكثنا هناك بضع ساعات، ورأينا لمحة بسيطة من البيت الأبيض، لم نر الكثير، هذا ما استطعنا رؤيته".

وأشار ماسكيرانو إلى أن اللاعبين التزموا بالبروتوكول المتبع عند تكريم الفرق الفائزة وأنه لا يوجد ما هو أكثر من ذلك مما ظهر خلال الحدث: "كان التواصل مع الرئيس ترمب مقتصرا على ما شاهدناه على التلفاز، لا أكثر من ذلك".