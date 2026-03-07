المصري حمزة عبد الكريم يقترب من الظهور الأول مع برشلونة

حصل المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم على تصريح العمل الذي يسمح له بالمشاركة رسميا مع برشلونة، وبات ظهوره الأول قريبا بقميص الفريق الكتالوني.

وذكرت تقارير صحفية أن عبد الكريم عاد إلى مدينة برشلونة عقب استكمال جميع الإجراءات الإدارية المرتبطة بانتقاله، ليصبح جاهزا للانضمام إلى المباريات خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكما يحدث غالبا مع اللاعبين الأجانب في الفئات السنية، شكل استخراج تصريح العمل العقبة الرئيسية بعد إتمام التعاقد، إذ اضطر اللاعب إلى السفر إلى مصر لإنهاء الإجراءات البيروقراطية اللازمة.

ومن المنتظر أن يحسم الجهاز الفني للنادي الكتالوني خلال الفترة المقبلة ما إذا كان اللاعب سيخوض أولى مبارياته مع فريق الشباب تمهيدا للتأقلم، أم سيبدأ مباشرة مع الفريق الرديف.

وكان عبد الكريم قد ترك انطباعا إيجابيا خلال تدريباته الأولى مع الفريق الرديف لبرشلونة، حيث أبدى الجهاز الفني وزملاؤه إعجابهم بقدراته التهديفية ومهاراته الفردية، وسط ترقب لموعد ظهوره الرسمي الأول.

وكان برشلونة قد تعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة من النادي الأهلي المصري خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية، بعد مفاوضات مطولة بين الطرفين، مع تضمين العقد بند أحقية الشراء مقابل ثلاثة ملايين يوروهات (نحو 3.26 مليون دولار)، يرجح أن يقوم النادي بتفعيله خلال الصيف المقبل.

وأثار انضمام عبد الكريم اهتماما واسعا بعد تألقه اللافت في بطولة كأس العالم تحت 17 عاما التي أقيمت في قطر، حيث قدم مستويات مميزة جعلته من أبرز لاعبي البطولة، ما دفع عددا من الأندية الأوروبية إلى متابعته، من بينها بايرن ميونخ وميلان وأولمبيك ليون، قبل أن ينجح برشلونة في حسم الصفقة.