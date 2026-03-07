موعد مباراة مباراة برشلونة ضد أتليتيك بيلباو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يستضيف أتلتيك بيلباو نظيره برشلونة على ملعب سان ماميس، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

ويخوض برشلونة هذه المباراة وهو يهدف لتعزيز موقعه في صدارة الترتيب، حيث يمتلك الفريق الكتالوني 64 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط على ملاحقه المباشر ريال مدريد الذي حقق فوزا خارج أرضه بالأمس على حساب مستضيفه سيلتا فيغو بنتيجة 2-1.

في المقابل يدخل فريق أتليتيك بيلباو المباراة برصيد 35 نقطة في المركز التاسع محاولا حسم النتيجة لصالحه والتقدم في الترتيب بحثا عن مركز مؤهل للمسابقات الأوروبية الموسم القادم.

موعد مباراة برشلونة ضد أتليتيك بيلباو

تقام برشلونة ضد أتليتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2025-2026، اليوم السبت 7 مارس/أذار 2026 على ملعب سان ماميس.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 11:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

قنوات البث المباشر لمباراة برشلونة ضد أتليتيك بيلباو

beIN SPORTS HD 2

كما يمكنم متابعة المباراة لحظة بلحظة ومتابعة التغطية المباشرة عبر موقع الجزيرة نت.