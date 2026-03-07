بعد تعيين وهبي.. هل ينضم إنييستا إلى المنتخب المغربي؟

ذكرت تقارير إسبانية بينها موقع "سبورت" أن اسم أسطورة برشلونة، أندريس إنييستا، ارتبط مؤخرا بالمنتخب المغربي، مع احتمال انضمامه كمدير رياضي لتعزيز الجهاز الفني بعد إقالة وليد الركراكي وتعيين محمد وهبي مدربا جديدا للمنتخب المغربي خلفا له.

ويمر المنتخب المغربي بفترة تغييرات كبيرة، حيث أعلنت الاتحاد المغربي يوم الخميس إقالة الركراكي، الذي قاد المنتخب في السنوات الأخيرة وحقق معه إنجازات بارزة، مثل التأهل لكأس العالم 2022 والوصول إلى نهائي النسخة الأخيرة من كأس أمم أفريقيا 2025.

هل تم الاتفاق مع إنييستا؟

وكانت الأخبار السابقة تشير إلى أن تعيين إنييستا مديرا رياضيا قد أصبح شبه مؤكد، إلا أن المصادر القريبة من المفاوضات نقلت عن وكالة الأنباء الإسبانية أن الاتفاق النهائي لم يُنجز بعد، رغم التحضيرات الرسمية لإعلانه.

أما صحيفة ماركا فكشفت أن الجامعة المغربية لكرة القدم دخلت في مفاوضات مع إنييستا منذ بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 ، وسط تفاؤل كبير بإمكانية تولي النجم الإسباني الدور الإداري مع أسود الأطلس. لكن المحادثات تعثرت هذا الأسبوع بسبب خلاف مالي بين الطرفين.

بدوره، كشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه لم يتم توقيع أي اتفاق رسمي بين أندريس إنييستا والمغرب لتولي منصب المدير الرياضي الجديد.

ولكن أضاف أن هناك مفاوضات تجري بين الاتحاد المغربي لكرة القدم وأندريس إنييستا، ويرغب الاتحاد المغربي في تعيين أسطورة برشلونة مديرا رياضيا، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد.

وأشار في ختام تغريدته إلى أن القرار النهائي يعود لأندريس.

تعزيز الطاقم الفني

ولا يقتصر جهد الجامعة المغربية لكرة القدم على محاولة ضم إنييستا، إذ يهدف أيضا إلى تقوية الجهاز الفني استعدادا لكأس العالم 2026. وفي هذا السياق، من المتوقع أن ينضم جواو سكرامنتو، الذي يمتلك خبرة واسعة مساعد مدرب في أندية مثل باريس سان جيرمان وروما وتوتنهام، ليكون جزءا من الطاقم الفني الجديد.

إعلان

وبعد تتويجه رفقة المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة بلقب كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، تم تعيين محمد وهبي كمدرب لأسود الأطلس، وذلك قبيل أشهر من انطلاق نهائيات كأس العالم 2026.

ويستهل وهبي مشواره رفقة المنتخب المغربي بمباراتين وديتين أمام كل من الإكوادور في إسبانيا (27 مارس/آذار) والباراغواي في (31 مارس/آذار).

وكانت قرعة مونديال 2026 لكرة القدم قد أوقعت المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات البرازيل، واسكتلندا، وهايتي.