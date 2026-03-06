ريال مدريد في مرمى عقوبات يويفا بسبب التحية النازية

أقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) حزمة عقوبات انضباطية ضد نادي ريال مدريد، شملت غرامة مالية قدرها 15 ألف يورو، مع توجيه إنذار أخير بإغلاق جزئي لمدرجات ملعب سانتياغو برنابيو بعد رصد أحد مشجعيه وهو يؤدي التحية النازية.

تعتبر هذه الخطوة كجزء من حملة "تطهير الملاعب" التي يقودها الاتحاد ضد تنامي ظاهرة الهتافات العنصرية في المسابقات القارية.

ويأتي هذا القرار على خلفية حادثة وقعت خلال مباراة إياب الملحق المؤهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد بنفيكا، حيث رُصد أحد المشجعين في المدرجات قبل انطلاق المباراة وهو يؤدي التحية النازية.

وقد قام أفراد أمن ريال مدريد على الفور بتحديد مكانه والتعرف عليه وإخراجه من الملعب قبل بدء المباراة.

ويتعين على النادي دفع غرامة قدرها 15 ألف يورو، بالإضافة إلى الالتزام بإغلاق 500 مقعد في المدرج الجنوبي السفلي (فوندو سور) خلال المباراة القارية القادمة على ملعب سانتياغو برنابيو.

بروتوكول الخطوات الثلاث

تستند عقوبة اليويفا إلى بروتوكول صارم تم تحديثه مؤخراً. بموجب هذا القانون، إذا رصد مراقب المباراة هتافات عنصرية:

الخطوة 1: إيقاف المباراة وإطلاق تحذير عبر الإذاعة الداخلية.

إيقاف المباراة وإطلاق تحذير عبر الإذاعة الداخلية. الخطوة 2: إخراج اللاعبين للممرات لعدة دقائق.

إخراج اللاعبين للممرات لعدة دقائق. الخطوة 3: إلغاء المباراة واعتبار الفريق المستضيف خاسراً.

إلغاء المباراة واعتبار الفريق المستضيف خاسراً. النتيجة: تقرير المراقب في مباراة ريال مدريد الأخيرة أكد وجود "تقاعس" في تطبيق الخطوة الأولى بصرامة، مما أدى لفرض هذه الغرامة المالية المغلظة.

تأثير فينيسيوس جونيور والمادة 14

أصبح البرازيلي فينيسيوس جونيور المحرك الرئيسي لتغيير القوانين في أوروبا بوصفه الأكثر تعرضا للإساءات العنصرية.

فبفضل ضغوطه المستمرة، قام اليويفا بتفعيل المادة 14 من لائحة الانضباط بشكل أكثر قسوة، والتي تنص على أن "الأندية مسؤولة عن سلوك مشجعيها بغض النظر عن ذنب النادي من عدمه".

إعلان

هذا يعني أن ريال مدريد سيُعاقب حتى لو كان قد أصدر بيانات تنديد بالعنصرية.

التداعيات الاقتصادية والرياضية

سيؤثر هذا الإجراء على 500 مقعد مجاور للمدرج الجنوبي السفلي للملعب.