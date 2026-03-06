شاهد.. ردة فعل ميسي بعد تلقيه هدية غير متوقعة من فنانة مكسيكية

في مشهد استثنائي بعيدا عن صخب الملاعب ومنصات التتويج الرسمية، تلقى أسطورة كرة القدم، ليونيل ميسي، هدية وُصفت بأنها الأكثر تأثيراً في مسيرته الشخصية، مقدمة من فنانة مكسيكية استطاعت ملامسة الجانب الأكثر حساسية في حياة النجم الأرجنتيني.

انتشر مقطع فيديو يُظهر فرحة ميسي، إذ لا يُبدي ليو عادةً كل هذا الحماس لمثل هذه الأمور، لكن الهدية كانت في غاية الروعة والإتقان، ما أثار حماس اللاعب وعائلة ميسي بأكملها.

فخلال لقاء تلفزيوني جمع ميسي بزميله الحارس ناهويل غوزمان، قدمت الفنانة المكسيكية جوفانا غارسيا عملاً فنياً يدوياً أبهر الحضور.

الهدية كانت عبارة عن "كرة قدم" رسمت عليها بدقة متناهية تفاصيل حياة ميسي الخاصة، مبرزةً ملامح زوجته أنتونيلا وأطفالهما الثلاثة.

ما جعل الهدية تتفوق في قيمتها المعنوية على جوائز الكرة الذهبية، هو ردة فعل ميسي الذي لم يستطع إخفاء دهشته وحماسه، وهو المعروف بهدوئه وتحفظه، حيث أشاد بالإتقان والموهبة التي جسدت شغفه الأكبر (العائلة والكرة) في مجسم واحد.

تشيرو ميسي: "البرغوث الصغير" يسير على خطى الأسطورة

بالتوازي مع هذه اللفتة العاطفية، خطف تشيرو ميسي، أصغر أبناء ليو، الأضواء في ملاعب ميامي. فبعد تتويجه ببطولة مع فئات البراعم في نادي إنتر ميامي، أعاد تشيرو للأذهان مشهد والده التاريخي أثناء تتويجه بكأس العالم في لوسيل عام 2022.

نقاط التشابه التي أذهلت الجماهير: