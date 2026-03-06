رياضة|بطولات عالمية

لماذا يقبل المشاهير على شراء الأندية الإنجليزية؟

WREXHAM, WALES - APRIL 22: Rob McElhenney and Ryan Reynolds, Owners of Wrexham celebrate with the Vanarama National League trophy as Wrexham win the Vanarama National League and are promoted to the English Football League after victory in the Vanarama National League match between Wrexham and Boreham Wood at Racecourse Ground on April 22, 2023 in Wrexham, Wales. (Photo by Jan Kruger/Getty Images)
ريان رينولدز (يمين) وروب ماكيلهيني حققوا نجاحات مع ريكسهام وصعدا به ثلاث درجات متتالية (غيتي)
Published On 6/3/2026

لم تعد ملكية أندية كرة القدم في إنجلترا مقتصرة على رؤوس الأموال السيادية أو المليارديرات الغامضين، بل دخل النجوم والمشاهير والمؤثرون على الخط بقوة.

فمن ريان رينولدز في ريكسهام، وصولاً إلى اليوتوبر "كي أس أي" (KSI) في داغينهام وريدبريدج، تحولت الأندية الصغرى إلى ساحات جديدة للمشاهير الباحثين عن إرث يدمج بين الشغف والنمو الرقمي.

 لماذا تتهافت الأندية على المشاهير؟

يرى دان بلاملي، الخبير في تمويل الرياضة، أن الأندية الصغيرة لم تعد تبحث عن السيولة النقدية فحسب، بل عن "رأس المال الرقمي":

  • نشر المحتوى عالمياً: يمتلك المشاهير القدرة على تحويل نادٍ مغمور في دوري الدرجة السادسة إلى "علامة تجارية" يتابعها الملايين عبر "يوتيوب" و"تيك توك".
  • جذب الشباب: في عصر المحتوى الرقمي، يتابع الجماهير الشابة الأفراد أكثر من متابعتهم للعلامات التجارية التقليدية؛ لذا فإن وجود نجم كبير يمنح النادي "قاعدة جماهيرية جاهزة".
  • التسويق غير التقليدي: القدرة على إحداث "ضجيج إعلامي" يرفع من قيمة النادي التجارية ويجذب رعاة لم يكونوا ليلتفتوا لنادٍ في الدرجات الدنيا.

 خريطة الاستثمار: صعود "موجة النجوم"

منذ عام 2020، تحول الاستثمار في الأندية الإنجليزية إلى "موضة" مربحة للطرفين.

إليكم قائمة بأبرز الاستثمارات في الدرجات المختلفة:

  • ريكسهام (2020): ريان رينولدز وروب ماكيلهيني (قصة نجاح مذهلة صعدت بالفريق ثلاث درجات متتالية).
  • بورنموث (2022): مايكل ب. جوردان.
  • برمنغهام سيتي (2023): توم برادي.
  • إيبسويتش تاون (2024): إد شيران.
  • سوانزي سيتي (2025): سنوب دوغ.
  • داغينهام وريدبريدج (2026): كي أس أي (KSI).

رؤية الجماهير: بين الترحيب والشك

بينما يهلل المشجعون لـ "دخول الأموال والشهرة" التي قد تنقل أنديتهم للواجهة، يظل هناك تخوف لدى البعض من تحول النادي إلى "أداة دعائية" أو فقدان الهوية التقليدية للنادي لصالح اللقطات الترويجية للمشاهير.

ومع ذلك، تبقى الحقيقة أن اللعبة تطورت، وأصبحت "الكاريزما الرقمية" جزءاً لا يتجزأ من أدوات النجاح الحديثة.

المصدر: الصحافة البريطانية

