لماذا يقبل المشاهير على شراء الأندية الإنجليزية؟

لم تعد ملكية أندية كرة القدم في إنجلترا مقتصرة على رؤوس الأموال السيادية أو المليارديرات الغامضين، بل دخل النجوم والمشاهير والمؤثرون على الخط بقوة.

فمن ريان رينولدز في ريكسهام، وصولاً إلى اليوتوبر "كي أس أي" (KSI) في داغينهام وريدبريدج، تحولت الأندية الصغرى إلى ساحات جديدة للمشاهير الباحثين عن إرث يدمج بين الشغف والنمو الرقمي.

لماذا تتهافت الأندية على المشاهير؟

يرى دان بلاملي، الخبير في تمويل الرياضة، أن الأندية الصغيرة لم تعد تبحث عن السيولة النقدية فحسب، بل عن "رأس المال الرقمي":

نشر المحتوى عالمياً: يمتلك المشاهير القدرة على تحويل نادٍ مغمور في دوري الدرجة السادسة إلى "علامة تجارية" يتابعها الملايين عبر "يوتيوب" و"تيك توك".

جذب الشباب: في عصر المحتوى الرقمي، يتابع الجماهير الشابة الأفراد أكثر من متابعتهم للعلامات التجارية التقليدية؛ لذا فإن وجود نجم كبير يمنح النادي "قاعدة جماهيرية جاهزة".

التسويق غير التقليدي: القدرة على إحداث "ضجيج إعلامي" يرفع من قيمة النادي التجارية ويجذب رعاة لم يكونوا ليلتفتوا لنادٍ في الدرجات الدنيا.

خريطة الاستثمار: صعود "موجة النجوم"

منذ عام 2020، تحول الاستثمار في الأندية الإنجليزية إلى "موضة" مربحة للطرفين.

إليكم قائمة بأبرز الاستثمارات في الدرجات المختلفة:

ريكسهام (2020): ريان رينولدز وروب ماكيلهيني (قصة نجاح مذهلة صعدت بالفريق ثلاث درجات متتالية).

(2020): ريان رينولدز وروب ماكيلهيني (قصة نجاح مذهلة صعدت بالفريق ثلاث درجات متتالية). بورنموث (2022): مايكل ب. جوردان.

(2022): مايكل ب. جوردان. برمنغهام سيتي (2023): توم برادي.

(2023): توم برادي. إيبسويتش تاون (2024): إد شيران.

(2024): إد شيران. سوانزي سيتي (2025): سنوب دوغ.

(2025): سنوب دوغ. داغينهام وريدبريدج (2026): كي أس أي (KSI).

رؤية الجماهير: بين الترحيب والشك

بينما يهلل المشجعون لـ "دخول الأموال والشهرة" التي قد تنقل أنديتهم للواجهة، يظل هناك تخوف لدى البعض من تحول النادي إلى "أداة دعائية" أو فقدان الهوية التقليدية للنادي لصالح اللقطات الترويجية للمشاهير.

ومع ذلك، تبقى الحقيقة أن اللعبة تطورت، وأصبحت "الكاريزما الرقمية" جزءاً لا يتجزأ من أدوات النجاح الحديثة.