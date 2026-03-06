ردا على غوارديولا.. ليدز يصدر بيانا بخصوص إفطار اللاعبين المسلمين

حث نادي ليدز يونايتد الإنجليزي مشجعيه على احترام توقف اللعب المقرر خلال مواجهة نوريتش سيتي في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد غد الأحد، للسماح للاعبين الصائمين بالإفطار، بعدما ترددت صيحات استهجان في موقف مشابه في الخسارة أمام ضيفه مانشستر سيتي في الدوري مطلع الأسبوع.

ومن المتوقع أن يشارك جويل بيرو مهاجم ليدز المسلم في المباراة.

وقال النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز في بيان اليوم الجمعة "يدين ليدز يونايتد صراحة أي مشجع سواء في مدرجات الفريق المضيف أو الزائر يطلق صيحات استهجان على اللاعبين الذين يصومون رمضان وعلى استفادتهم من البروتوكول المعمول به ليفطروا".

وأضاف :"يوم الأحد ضد نوريتش سيتي، هناك فرصة لتقديم أفضل صورة لليدز يونايتد، ونظهر أن الجميع محل ترحاب في (ملعب) إيلاند رود".

وأوضح ليدز الظروف التي يعتقد أنها أدت إلى صيحات الاستهجان خلال مواجهة مانشستر سيتي، قائلا إن نحو ربع الملعب لم يتسن له رؤية الرسائل التي تفسر التوقف والتي ظهرت على الشاشة الكبيرة.

وقال النادي "هذه هي المرة الأولى التي توقف فيها مباراة في ملعب إيلاند رود للسماح للاعبين الصائمين بالإفطار. بإعادة النظر فيما حدث، كان ينبغي أن نعلن ذلك بشكل أوضح قبل مباراة مانشستر سيتي. لم يكن بعض المشجعين على علم بأن ذلك سيحدث".

غضب غوارديولا

عن تلك الواقعة سبق وتحدث بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي قائلا إن المعتقدات والتنوع يجب احترامها.

وقال غوارديولا في مؤتمره الصحفي بعد اللقاء: "إنه العالم الحديث، أليس كذلك؟ انظر إلى ما يحدث في العالم الآن مرة أخرى اليوم".

وشدد المدرب الإسباني: "عليك احترام الدين واحترام التنوع، هذه هي النقطة. الدوري الإنجليزي الممتاز يمنح دقيقة أو دقيقتين للاعبين المسلمين لكسر صيامهم، لذا قام اللاعبون بذلك. للأسف، هذا هو الواقع".

وأردف: "لكن كما تظهر ردود الفعل الليلة، لا يزال أمام كرة القدم طريق طويل من حيث التعليم والقبول".

وضمت تشكيلة "السيتي" التي فازت على ليدز 1-0 لاعبين مسلمين وهم: عمر مرموش، ريان آيت نوري، وريان شرقي، بينما تواجد عبد القادر خوسانوف على مقاعد البدلاء.