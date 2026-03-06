بالفيديو .. لامين جمال يشيد بزميله ويعيد ذكريات "لاماسيا"

تجاوز نجم برشلونة الإسباني لامين جمال خيبة الخروج من نصف نهائي كأس ملك إسبانيا أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة (3-4) في مجموع اللقائين، ليظهر دعما غير مشروط لأحد زملائه في الفريق.

وشارك لامين جمال مقطع فيديو مؤثر عبر حسابه في مواقع التواصل لزميله مارك برنال الذي تعرض لإصابة صعبة في 27 أغسطس/آب 2024 أمام رايو فايكانو، شملت تمزقا في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى وتلفا في الغضروف المفصلي الخارجي.

وسلط النجم البالغ من العمر 18 عاما الضوء على زميله برنال، واصفا أداءه -في ليلة الفوز على أتليتيكو بثلاثية نظيفة رغم الخروج- بأنه الأفضل له على الإطلاق، معتبرا أن العودة الحقيقية لبرشلونة لم تكن في النتيجة، بل في استعادة برنال لمستواه المعهود.

وعاد برنال تحت قيادة هانزي فليك ليثبت قوة عزيمته، مقدما مباراة مثالية أمام أتلتيكو في "كامب نو"، حيث سجل هدفين؛ الأول في الدقيقة 29 بصناعة جمال، والثاني بضربة رأسية في الدقيقة 72، ليعيد للأذهان ثنائية "لا ماسيا" التاريخية التي جمعته بلامين منذ الصغر.