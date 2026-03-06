مدرب النصر: إصابة كريستيانو رونالدو "أخطر مما كان متوقعا"

أكد جورجي جيسوس مدرب نادي النصر السعودي اليوم الجمعة أن الإصابة التي تعرض لها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أخطر مما كان متوقعًا في البداية.

مضيفا أن اللاعب سيسافر لتلقي العلاج في إسبانيا، بعدما تعرض قائد متصدر الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين لإصابة عضلية أمام الفيحاء.

وقال جيسوس خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة نيوم غدا السبت في إطار الدوري السعودي إنه "بعد الكشف عن إصابة رونالدو اتضح أنها تتطلب فترة راحة وعلاج، لذلك قررنا سفره إلى إسبانيا".

وبرر المدرب البرتغالي خضوع مهاجم ريال مدريد السابق للعلاج في الخارج بما حدث مع زملائه أيمن يحيى وإنيجو مارتينيز وسامي النجعي هذا الموسم.

وأضاف جيسوس "الجهاز الطبي شخّص حالة رونالدو وأكد عدم قدرته على المشاركة في مباراة الغد أو التي تليها (أمام الخليج). لذا سمحنا له بالمغادرة لإسبانيا لتلقي العلاج".

وذكرت تقارير محلية أن رونالدو كان يفضل تلقي العلاج والتأهيل تحت إشراف طبيبه الخاص في العاصمة الإسبانية مدريد.

ولم تتضح بعد إمكانية مشاركة رونالدو في مباراتي البرتغال الوديتين أمام المكسيك والولايات المتحدة في التوقف الدولي المقبل بنهاية مارس آذار ومطلع أبريل نيسان، استعدادا لكأس العالم 2026 الذي سيقام في أمريكا الشمالية الصيف المقبل.

وبدا رونالدو متأثرا بإصابة وهو يغادر قرب النهاية في الفوز 3-1 على الفيحاء مطلع الأسبوع، قبل أن يعلن النصر تعرض هداف البرتغال لإصابة عضلية، دون إعلان مدة غيابه.

ويأمل النصر ألا تطول فترة غياب رونالدو (41 عاما) عن الملاعب، إذ يعول عليه في سعيه لتحقيق لقب الدوري الغائب منذ موسم 2018-2019، ويتصدر السباق الثلاثي على اللقب برصيد 61 نقطة، متقدما بفارق نقطتين أمام الأهلي وثلاث نقاط عن الهلال.

وسجل رونالدو 21 هدفا في 22 مباراة في الدوري السعودي هذا الموسم.