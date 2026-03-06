رياضة|بطولات أوروبية|المملكة المتحدة

فيديو يرصد يوما رمضانيا للنجم المغربي شمس الدين طالبي

Soccer Football - Premier League - Sunderland v Burnley - Stadium of Light, Sunderland, Britain - February 2, 2026 Sunderland's Chemsdine Talbi celebrates scoring their third goal REUTERS/Scott Heppell EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..
اللاعب المغربي شمس الدين طالبي نجم نادي ساندرلاند الإنجليزي (رويترز)
Published On 6/3/2026

حفظ

نشر حساب نادي سندرلاند إيه إف سي  الناشط في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم،عبر منصاته الرسمية مقطع فيديو يوثق يوما كاملا للاعبه الدولي المغربي الشاب شمس الدين طالبي خلال شهر رمضان المبارك.

ويأخذ الفيديو المتابعين خلف الكواليس للتعرف على تفاصيل يوم رمضاني نموذجي للاعب كرة قدم في بريميرليغ، من لحظات الصيام والتحضيرات البدنية إلى التدريبات وبرنامج التغذية الذي يساعده على الحفاظ على جاهزيته البدنية خلال المنافسات.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

ودعا النادي جماهيره لمشاهدة الكواليس الكاملة ليوم اللاعب خلال الشهر الفضيل.

انضم الدولي المغربي طالبي إلى النادي الإنجليزي في يوليو/تموز 2025 بعقد يمتد لخمس سنوات حتى 2030 قادماً من كلوب بروج البلجيكي.

كان ضمن قائمة المنتخب المغربي التي بلغت نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

وذكرت تقارير إنجليزية مؤخرا أنه  دخل دائرة اهتمام أندية كبرى مثل نيوكاسل يونايتد لتعويض رحيل محتمل لنجومهم.

المصدر: مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي

إعلان