فيديو يرصد يوما رمضانيا للنجم المغربي شمس الدين طالبي

نشر حساب نادي سندرلاند إيه إف سي الناشط في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم،عبر منصاته الرسمية مقطع فيديو يوثق يوما كاملا للاعبه الدولي المغربي الشاب شمس الدين طالبي خلال شهر رمضان المبارك.

ويأخذ الفيديو المتابعين خلف الكواليس للتعرف على تفاصيل يوم رمضاني نموذجي للاعب كرة قدم في بريميرليغ، من لحظات الصيام والتحضيرات البدنية إلى التدريبات وبرنامج التغذية الذي يساعده على الحفاظ على جاهزيته البدنية خلال المنافسات.

ودعا النادي جماهيره لمشاهدة الكواليس الكاملة ليوم اللاعب خلال الشهر الفضيل.

انضم الدولي المغربي طالبي إلى النادي الإنجليزي في يوليو/تموز 2025 بعقد يمتد لخمس سنوات حتى 2030 قادماً من كلوب بروج البلجيكي.

كان ضمن قائمة المنتخب المغربي التي بلغت نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

وذكرت تقارير إنجليزية مؤخرا أنه دخل دائرة اهتمام أندية كبرى مثل نيوكاسل يونايتد لتعويض رحيل محتمل لنجومهم.