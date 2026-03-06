لاميني فاتي طوق نجاة أربيلوا لعلاج أزمة دفاع ريال مدريد

في الوقت الذي تشتد فيه أزمة الإصابات داخل قلعة "فالديبيباس"، يبرز اسم الشاب لاميني فاتي كطوق نجاة لمدرب ريال مدريد ألفارو أربيلوا، الذي يستعد لمواجهة سيلتافيغو في الدوري الإسباني.

قلب الدفاع الأعسر، الذي لم يتجاوز 19 عاماً، بات قاب قوسين أو أدنى من تسجيل ظهوره الأول مع الفريق الأول في الرحلة المرتقبة إلى "بالايدوس".

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 رونالدو يحول نادي ألميريا إلى عملاق رقمي في أيام

رونالدو يحول نادي ألميريا إلى عملاق رقمي في أيام list 2 of 2 رغبة فلاهوفيتش في خلافة ليفاندوفسكي ببرشلونة تصطدم بفلسفة فليك end of list

مستشفى ريال مدريد: 10 غيابات تضع أربيلوا في مأزق

يدخل ريال مدريد مواجهة سيلتا فيغو وهو يئن تحت وطأة الغيابات؛ حيث تفتقد التشكيلة لأسماء ثقيلة مثل (كيليان مبابي، وجود بيلينغهام، ورودريغو، وإيدير ميليتاو).

ومع استمرار الغموض حول جاهزية ديفيد ألابا وإيقاف الثلاثي (ألفارو كاريراس، ودين هويسن، وفرانكو ماستانتونو)، لم يجد الجهاز الفني بداً من الاستعانة بـ "كاستيا" لسد الثغرات الدفاعية.

لاميني فاتي: مدافع عصري بمواصفات ملكية

انضم فاتي إلى أكاديمية ريال مدريد مطلع عام 2025 قادماً من ليغانيس في صفقة ذكية بلغت قيمتها 100 ألف يورو فقط. ومنذ وصوله، أظهر اللاعب تطوراً مذهلاً لفت أنظار الكشافين:

القوة البدنية والسرعة: يتمتع ببنية جسدية قوية وسرعة استثنائية في التغطية، مما يجعله مثالياً لأسلوب الدفاع المتقدم الذي ينتهجه الريال.

يتمتع ببنية جسدية قوية وسرعة استثنائية في التغطية، مما يجعله مثالياً لأسلوب الدفاع المتقدم الذي ينتهجه الريال. البراعة الهوائية: رغم أنه ليس "عملاقاً" من حيث الطول، إلا أنه يمتلك توقيتاً مثالياً وارتقاءً يجعله يتفوق في الصراعات الهوائية.

رغم أنه ليس "عملاقاً" من حيث الطول، إلا أنه يمتلك توقيتاً مثالياً وارتقاءً يجعله يتفوق في الصراعات الهوائية. الثبات الانفعالي: تشير تقارير "فالديبيباس" إلى أن أعظم ميزات لاميني هي برود أعصابه وقدرته على اللعب تحت الضغط دون خوف من ارتكاب الأخطاء.

الضوء الأخضر من أربيلوا

خلال المؤتمر الصحفي، لم يخفِ أربيلوا إعجابه بالشاب الصاعد، مؤكداً أن غياب ألابا قد يفتح الباب رسمياً لفاتي أو دييغو أغوادو. وقال أربيلوا: "لقد أظهر لاميني تمركزاً رائعاً وقدرة على تضييق المساحات بذكاء، وهو جاهز للتحدي".

تألق فاتي بقميص "كاستيا" كان المحرك الأساسي لاستدعائه، خاصة بعد أدائه البطولي ضد بونفيرادينا تحت أنظار الإدارة الرياضية.

إعلان

تشير صحيفة "ماركا" أن المدافع الأعسر يجد نفسه أمام فرصة تاريخية لإثبات أن الرهان عليه لم يكن من فراغ، وأن أكاديمية النادي لا تزال قادرة على تصدير الحلول في أحلك الظروف.

ماذا سيضيف لاميني فاتي لتشكيلة أربيلوا؟