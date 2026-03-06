رونالدو يحول نادي ألميريا إلى عملاق رقمي في أيام

شهدت الأيام القليلة الماضية زلزالاً رقمياً في أروقة نادي ألميريا الإسباني، حيث قفز عدد متابعي حساب النادي على منصة "إنستغرام" بمقدار 2.6 مليون متابع جديد في غضون أيام قليلة.

تأتي هذه الطفرة الهائلة تزامناً مع استحواذ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على حصة تبلغ 25% من أسهم النادي.

وجرت عملية التملك عبر شركته الاستثمارية الجديدة المخصصة للقطاع الرياضي "سي آر سفن سبورتس إنفستمنت"، التي أنشئت حديثا بهدف تجميع استثماراته في قطاع الرياضة.

بهذه الزيادة، نجح ألميريا في اقتحام قائمة أكثر 5 أندية إسبانية متابعة، متفوقاً على أندية عريقة مثل إشبيلية وريال بيتيس وفالنسيا، ليحل خلف العملاقين ريال مدريد وبرشلونة، وأتلتيكو مدريد.

لا تُعد هذه الظاهرة غريبة على عالم رونالدو، حيث بات يُعرف في أوساط الأعمال بـ "قوة التأثير الفوري". إليك الأسباب التي تجعل أي كيان يرتبط برونالدو يتغير جذرياً:

الاقتصاد الرقمي : رونالدو هو الشخص الأكثر متابعة على الكوكب (أكثر من 640 مليون متابع على إنستغرام). وأي إشارة منه أو عنه تحرك كتلة بشرية هائلة نحو الوجهة الجديدة.

القيمة السوقية: يتوقع الخبراء أن تزداد القيمة التجارية للنادي بنسبة 150% قبل نهاية الموسم الحالي بفضل عقود الرعاية المتوقعة.

طموح الصعود: يتواجد ألميريا حالياً في المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية واستثمار رونالدو يمثل دفعة معنوية ومادية هائلة لضمان العودة لليغا ومنافسة الكبار.

القيمة السوقية مقابل القيمة الرقمية

بينما يمتلك ألميريا قيمة سوقية فنية متواضعة مقارنة بكبار "الليغا"، إلا أن القيمة التسويقية للنادي تضاعفت الآن.

هذا النوع من "النمو الرقمي المفاجئ" يمنح النادي قوة تفاوضية مع الرعاة والشركات العالمية، حيث يبيع لهم الآن "جمهوراً بملايين المتابعين" بدلاً من مجرد مقاعد في الملعب.