"أراد أن يكون بطلا خارقا".. سايس يروي كواليس بانينكا دياز المؤلمة

عاد قائد المنتخب المغربي المعتزل حديثا رومان سايس للحديث عن واحدة من أكثر اللحظات إيلاما في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 الذي أُقيم في المغرب.

وخلال مقابلة مع منصة "كول إنترفيو"، تحدث سايس بصراحة عن ركلة الجزاء المثيرة للجدل التي أهدرها زميله، نجم ريال مدريد، إبراهيم دياز، والمنفذة على طريقة "بانينكا.

وانتقد سايس بشدة زميله إبراهيم دياز واصفا تلك الركلة بأنها لحظة صعبة وضعت الجميع تحت ضغط هائل، مضيفا أنه فوجئ بطريقة التنفيذ في ذلك التوقيت الحاسم من المباراة.

وقال: "عندما رأيت إبراهيم يسدد على طريقة بانينكا، وضعت يدي على رأسي. لم أصدق اختياره في تلك اللحظة الحاسمة".

وأوضح قائد أسود الأطلس السابق أنه كان يتمنى لو سُددت الكرة بقوة في وسط المرمى لضمان حسم اللقب القاري، مذكرا بأن نجوما كبارا مثل أشرف حكيمي وحكيم زياش أضاعوا ركلات جزاء من قبل.

كما رفض سايس بشدة ما تردد عن تعمد إضاعة الركلة، واصفا هذه الادعاءات بأنها افتراءات، مؤكدا أن دياز حاول أن يصبح بطلا خارقا قائلا" كان يمكن أن يكون بطلا ولكنه أراد أن يكون بطلا خارقا. بطريقة التنفيذ، لكنه لم يوفق، مضيفا أن هذه التجربة قد تكون درسا يجعله أقوى في المستقبل.

وختم سايس حديثه بوصف حالته بعد صافرة النهاية قائلا: "شعرت بفراغ كبير وصدمة، كأنني أعيش كابوسا. لم أمتلك حتى القدرة على البكاء أو الغضب".