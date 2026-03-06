5 مواجهات في 15 يوما.. جدول مرهق بانتظار ريال مدريد

ينتظر ريال مدريد جدول مباريات صعب للغاية قبل فترة التوقف الدولي القادمة، إذ سيخوض مباريات حاسمة في وقت زمني قصير، يأمل من خلاله الحفاظ على آماله في المنافسة على لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إن أمام ريال مدريد 5 مباريات وصفتها "بالنهائية" سيخوضها الفريق الملكي خلال 15 يوما فقط.

وتأتي هذه المباريات في وقت يزداد فيه ضغط الجدول على الفرق خاصة الكبرى التي تنافس على الألقاب، من بينها ريال مدريد الذي يسعى للحفاظ على فرصه لملاحقة برشلونة محليا، فيما يعتمد على نفسه قاريا.

وخسر ريال مدريد لقبين من أصل 4 تنافس عليها هذا الموسم، أولهما كأس السوبر الإسباني أمام غريمه برشلونة بالهزيمة 2-3، ثم أُقصي بعدها بأيام قليلة بشكل مفاجئ وصادم من كأس ملك إسبانيا أمام ألباسيتي، الفريق المنافس في دوري الدرجة الثانية بنفس النتيجة.

ويُعد مارس/آذار الحالي الشهر قبل الأخير في الموسم الكروي وفيه تتشبث الفرق الطامحة لتحقيق الألقاب، إذ يخوض ريال مدريد خلاله هذه المباريات "النهائية" للحفاظ على آماله في المسابقتين المتبقيتين.

لكن أداء ومستوى الريال لا يبعثان على التفاؤل لدى جماهير الفريق على حد قول الصحيفة، التي شككت في قدرته على الفوز فيها.

ويواجه ريال مدريد في هذه الأيام سيلتا فيغو وإلتشي وأتلتيكو مدريد محليا، ومانشستر سيتي مرتين في البطولة الأوروبية العريقة.

مواعيد مباريات ريال مدريد في ظرف 15 يومًا القادمة:

سيلتا فيغو – ريال مدريد الجولة الـ27 من الليغا (الجمعة 6 مارس/آذار).

ريال مدريد – مانشستر سيتي ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا (الأربعاء 11 مارس/آذار).

ريال مدريد – إلتشي الجولة الـ28 من الليغا (السبت 14 مارس/آذار).

مانشستر سيتي – ريال مدريد إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا (الثلاثاء 17 مارس/آذار).

ريال مدريد – أتلتيكو مدريد الجولة الـ29 من الليغا (الأحد 22 مارس/آذار).

ويحتل ريال مدريد حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الليغا برصيد 60 نقطة، وتبتعد بفارق 4 نقاط عن غريمه برشلونة المتصدر.