بالفيديو.. ترمب يحرج ميسي بظل رونالدو وجدلية بيليه

شهد البيت الأبيض لحظة طريفة عندما جمع لقاء غير مألوف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدما قرر ترامب إدخال اسم الغريم التقليدي كريستيانو رونالدو إلى الحديث، مباشرة أمام ميسي.

وجاء الموقف خلال استقبال ترامب لاعبي إنتر ميامي الخميس احتفالا بتتويجهم بلقب كأس الدوري الأمريكي لكرة القدم عام 2025.

وخلال كلمة مطولة، توجه ترامب بالحديث إلى ميسي قائلا إن ابنه بارون من أكبر المعجبين به، قبل أن يضيف بشكل مفاجئ اسم رونالدو إلى الجملة.

وقال ترامب مبتسما: "ابني بارون معجب كبير بك… يعتقد أنك شخص رائع. إنه من أكبر معجبيك، وكذلك معجب برجل اسمه رونالدو… كريستيانو لاعب عظيم".

العبارة وضعت ميسي في موقف طريف، إذ اكتفى بابتسامة هادئة وهو يستمع إلى الرئيس الأمريكي.

جدلية الأفضل

ولم يتوقف الحديث عند رونالدو، إذ استعاد ترامب ذكرياته مع أسطورة البرازيل بيليه الذي شاهده سابقا عندما كان يلعب في الدوري الأمريكي، قبل أن يفتح النقاش الأشهر في كرة القدم حول من الأفضل بيليه أو ميسي.

والتفت ترامب إلى لاعبي إنتر ميامي وسألهم مازحا: "لا أعرف… ربما أنت أفضل. من الأفضل بيليه أو ميسي؟" ثم حسم الجدل بطريقته الخاصة، مشيرا إلى ميسي قائلا: "أعتقد أنه هو".