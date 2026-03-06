رغبة فلاهوفيتش في خلافة ليفاندوفسكي ببرشلونة تصطدم بفلسفة فليك

في الوقت الذي يبحث فيه نادي برشلونة عن خليفة لهدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، برز اسم الصربي دوسان فلاهوفيتش كأحد الخيارات المتاحة ولكن الصحافة الإسبانية تشير إلى أن رغبة المهاجم في الانتقال لبرشلونة لا يقابلها الحماس الكافي من النادي الكتالوني لإتمام الصفقة.

رغم أن وكلاء فلاهوفيتش عرضوا خدمات المهاجم على الإدارة الرياضية لبرشلونة قبل أشهر، إلا أن التحركات الكتالونية ظلت في إطار "الاستفسارات الأولية" دون اتخاذ خطوات رسمية.

وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن فلاهوفيتش منح الأولوية القصوى للانتقال إلى "كامب نو"، لدرجة تجميد مفاوضاته مع أندية أخرى بانتظار إشارة من إدارة خوان لابورتا، وهي الإشارة التي لم تأتِ بعد.

لماذا لا يغري فلاهوفيتش "مشروع فليك"؟

رغم الاعتراف بقدرات فلاهوفيتش التهديفية، إلا أن هناك قناعة لدى المدرب هانسي فليك بأن الخصائص الفنية للصربي قد لا تخدم المنظومة الجديدة للأسباب التالية:

تكرار الأدوار: يُنظر لفلاهوفيتش كمهاجم صندوق كلاسيكي (رقم 9 تقليدي)، وهو الدور الذي يشغله ليفاندوفسكي حالياً. والتوجه الحالي يميل نحو "المهاجم الحركي" الذي يشغل عدة مراكز هجومية.

يُنظر لفلاهوفيتش كمهاجم صندوق كلاسيكي (رقم 9 تقليدي)، وهو الدور الذي يشغله ليفاندوفسكي حالياً. والتوجه الحالي يميل نحو "المهاجم الحركي" الذي يشغل عدة مراكز هجومية. وجود خيارات أفضل: تضع الإدارة أسماء مثل جوليان ألفاريز وعمر مرموش كخيارات مثالية تتناسب مع أسلوب اللعب السريع والضغط العالي الذي ينتهجه فليك.

القيود المالية وسيناريوهات "الخطة ب"

السبيل الوحيد الذي قد يعيد فتح ملف فلاهوفيتش هو تعثر النادي في العودة لقاعدة (1:1) المالية، مما سيضطر الإدارة للبحث عن "صفقة فرص" بتكلفة منخفضة.

ومع ذلك، تشير المعطيات الحالية إلى أن برشلونة يفضل توجيه استثماراته نحو مهاجم بخصائص "متعددة المهام" بدلاً من الهداف الصريح.

برشلونة أو البقاء مع يوفنتوس

بعد أن أدرك وكلاء اللاعب أن برشلونة لا يضعه كخيار أول، بدأ فلاهوفيتش بالفعل في فتح قنوات اتصال مجددا مع يوفنتوس لتمديد عقده الذي ينتهي في 2026.

ورغم اهتمام أندية "البريميرليغ"، إلا أن المهاجم الصربي يفضل الاستقرار في تورينو ما لم يطرق بابه نادٍ من طراز برشلونة.

يبدو أن رحيل ليفاندوفسكي بات احتمالاً وارداً، لكن بديله في برشلونة لن يكون مجرد هداّف، بل محركاً هجومياً شاملاً، وهو ما يجعل فلاهوفيتش، رغم جودته، بعيداً عن حسابات البلوغرانا الحالية.