بالفيديو.. إشادة ترمب بالأهلي المصري أمام ميسي تشعل مواقع التواصل

في تصريح غير متوقع أثار تفاعلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، كال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المديح للنادي الأهلي المصري، واصفاً إياه بأنه أحد أفضل الأندية على مستوى العالم والأفضل في مصر بلا منازع.

جاءت كلمات ترامب على هامش فعالية تكريم للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وناديه إنتر ميامي الأمريكي المتوج باللقب المحلي الموسم الماضي.

ولم يكتفِ الرئيس الأمريكي بالحديث عن "البراند" المحلي للدوري الأمريكي، بل تطرق إلى الأكثر تتويجا بلقبي الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا قائلاً: "الأهلي فريق موهوب بشكل لا يصدق".

واستعاد ترامب ذكريات المواجهة القوية التي جمعت "بطل أمريكا" بخصمه المصري في افتتاحية كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة.

وقال ترامب مخاطباً ميسي ورفاقه: "لقد تعادلتم مع أكبر نادٍ في مصر، ذلك الفريق الذي يضم مجموعة من اللاعبين الموهوبين للغاية.. لقد قدمتم مباراة شجاعة أمام خصم يتمتع بموهبة استثنائية".

مواجهة الأهلي مع إنتر ميامي

وأعاد هذا التصريح للأذهان تفاصيل اللقاء المثير الذي أقيم في صيف العام الماضي 2025 في كأس العالم للأندية بنظامه الجديد على ملعب "هارد روك" بميامي، والذي انتهى بالتعادل دون أهداف. وهي المباراة التي شهدت ندية كبيرة، وكان الأهلي قريباً فيها من خطف الفوز لولا إهدار النجم محمود حسن تريزيغيه لركلة جزاء في الدقائق الأخيرة، وسط تألق لافت لحارس إنتر ميامي أوسكار أوستاري أمام هجمات "المارد الأحمر".

ولم تكن إشادة ترمب مجرد "مجاملة"، بل عكست الصدى العالمي الذي حققه الأهلي، حيث أكد الرئيس الأمريكي أن فريقه المحلي (إنتر ميامي) واجه "أفضل الفرق في العالم بقوة وإصرار"، واضعاً الأهلي في كفة واحدة مع كبار اللعبة الذين واجههم ميسي في تلك البطولة.

ويأتي هذا الثناء من ترمب ليعزز المكانة الدولية للنادي الأهلي، الذي اعتاد على التواجد في المحافل العالمية وحصد الألقاب القارية، مما يجعله اسماً مألوفاً حتى لدى قادة السياسة العالميين المهتمين بصناعة الرياضة.