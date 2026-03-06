العراق يترقب.. غموض يحيط بملحق مونديال 2026 وفيفا يلوّح ببند استثنائي

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد يلجأ إلى تفعيل بند نادر في لوائحه التنظيمية، إذا ألغيت مباراة في الملحق القاري المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 بسبب ظروف قاهرة.

وجاءت هذه التقارير في وقت لاتزال فيه مشاركة منتخب منتخب العراق لكرة القدم في الملحق القاري المؤهل إلى كأس العالم 2026 غير مؤكدة، بظل الفوضى التي أصابت حركة السفر نتيجة الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

بند "القوة القاهرة" والظروف غير المتوقعة

تمنح لوائح كأس العالم 2026 الاتحاد الدولي صلاحيات واسعة لاتخاذ القرار المناسب إذا تعذر إقامة المباراة أو انسحاب منتخب بسبب "قوة قاهرة" (حدث طارئ وغير متوقع)، حيث تملك (الفيفا) الصلاحية الكاملة لاتخاذ أي قرار تراه ضروريًا وتنص المادة السادسة على:

يحق للفيفا إلغاء أو إعادة جدولة أو نقل مباراة واحدة أو أكثر (أو البطولة بأكملها) لأي سبب تراه مناسبًا، بما في ذلك المخاوف الصحية أو الأمنية.

كما تنص اللوائح على أنه إذا لم تُلعب المباراة أو توقفت بسبب قوة قاهرة، فيجب على الاتحاد القاري والاتحادين المشاركين الاتفاق على حل يُعرض على فيفا للمصادقة عليه.

شكوك حول إقامة مباراة العراق

وتحيط الشكوك بإقامة مباراة الملحق المقررة بين المنتخب العراقي وأحد منتخبي بوليفيا أو سورينام في 31 مارس/آذار بمدينة مونتيري المكسيكية، في ظل الاضطرابات التي يشهدها الشرق الأوسط وما نتج عنها من تعقيدات في حركة السفر.

في حين أكد الاتحاد العراقي في بيان يوم الأربعاء أنه تلقى "تأكيدا رسميا من FIFA على إقامة المباراة في مونتيري"، أوضح أن "الاتحادين الدولي والآسيوي على اطلاع تام بكافة التطورات المتعلقة بوضع منتخبنا، حيث لا يزال المدير الفني للمنتخب السيد غراهام أرنولد، متعذرا عليه مغادرة الإمارات العربية المتحدة نتيجة إغلاق المجال الجوي".

وعن نيل التأشيرات، أضاف في بيان "لم يتمكن عدد من لاعبينا المحترفين وأعضاء من الجهازين الفني والإداري من استكمال إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول إلى المكسيك بسبب إغلاق السفارات في ظل الظروف الحالية"

كما يواجه الجهاز الفني بدوره عقبات لوجستية، إذ لا يستطيع المدرب الأسترالي غراهام أرنولد مغادرة دولة الإمارات العربية المتحدة بسبب القيود المفروضة على حركة الطيران، في حين ما تزال عدة سفارات مغلقة، مما يعوق حصول عدد من اللاعبين وأفراد الجهازين الفني والطبي على تأشيرات الدخول إلى المكسيك.

ترقب وتطمينات

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان إن الاتحادين الدولي والآسيوي على اطلاع كامل بتطورات وضع المنتخب، مؤكدا استمرار التنسيق مع الجهتين لمتابعة المستجدات.

وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم غياني إنفانتينو قد حاول التقليل من المخاوف المرتبطة بإقامة المباريات في المكسيك، مؤكدا أنه "غير قلق" إزاء الوضع الأمني، رغم أن استضافة بعض المباريات هناك أثارت سابقا تساؤلات بسبب أعمال عنف مرتبطة بالعصابات.