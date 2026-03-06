غاريث بيل يكشف عن إصابة "سرية" تسببت في اعتزاله

لطالما وُصفت إصابات غاريث بيل المتكررة في "ربلة الساق" بأنها علامة على عدم احترافية أو إهمال للتدريبات، لكن نجم كرة القدم الويلزي المعتزل قرر أخيراً كشف الحقيقة التي أخفاها لسنوات.

اعتزل الويلزي اللعب نهائيًا في سن 33 بعد فترة وجيزة من مشاركته مع منتخب ويلز في كأس العالم 2022 في قطر.

وكشف الآن عن تفاصيل إصابة في الظهر تعرض لها في سن المراهقة مع توتنهام، والتي يقول إنها ساهمت في قراره بالابتعاد عن كرة القدم.

غاريث بيل يكشف عن إصابة "سرية"

في حديث عبر بودكاست "ستيك تو فوتبول" (Stick to Football)، أوضح بيل أن معاناته بدأت في سن الـ 18 أثناء وجوده مع توتنهام:

جذر المشكلة: "أصبت بتمزق في غضروف الظهر في سن الثامنة عشرة، ولعبت مسيرتي الكروية بأكملها تحت وطأة هذه الإصابة".

"أصبت بتمزق في غضروف الظهر في سن الثامنة عشرة، ولعبت مسيرتي الكروية بأكملها تحت وطأة هذه الإصابة". لماذا الصمت؟ اعترف بيل بأنه لم يعلن عن ذلك إعلامياً خوفاً من أن يُتّهم بـ "اختلاق الأعذار" أو التهرب من المسؤولية.

اعترف بيل بأنه لم يعلن عن ذلك إعلامياً خوفاً من أن يُتّهم بـ "اختلاق الأعذار" أو التهرب من المسؤولية. إجراءات قاسية: كشف بيل أنه كان يضطر أحياناً لغسل أسنانه وهو واقف على كعبيه لتجنب الضغط على عضلاته، كما كان يتلقى حقناً دورية في ظهره "لتهدئة الألم" والتحكم فيه، لكن الضرر كان يتراكم مع مرور الوقت.

ريال مدريد كان على علم

رغم الضجة التي صاحبت انتقاله التاريخي إلى ريال مدريد في 2013، إلا أن النجم الويلزي أكد أن إدارة "الملكي" كانت على دراية تامة بحالته الصحية.

ورغم أن المشكلة كانت "قابلة للسيطرة" لفترات طويلة، إلا أنها كانت السبب المباشر في إصابات الساق التي كانت تداهمه في لحظات حاسمة، مما جعله عرضة لانتقادات الجماهير والإعلام الذين لم يدركوا حجم الألم الذي كان يخفيه.

ما بعد لوسيل

بعد مسيرة حافلة خاض خلالها 111 مباراة دولية وسجل 41 هدفاً، اتخذ بيل قرار الاعتزال في سن الـ 33، مباشرة بعد تحقيق حلم حياته بالمشاركة في كأس العالم 2022.

الهدف الأخير: يقول بيل: "شعرتُ أنني حققتُ كل شيء. التأهل لكأس العالم كان آخر طموحاتي، وبمجرد تحقيقه، لم يبقَ ما يستحق العناء".

يقول بيل: "شعرتُ أنني حققتُ كل شيء. التأهل لكأس العالم كان آخر طموحاتي، وبمجرد تحقيقه، لم يبقَ ما يستحق العناء". أسباب شخصية: كشف بيل أيضاً أن ظروفاً عائلية صحية لعبت دوراً رئيسياً في قراره بالابتعاد عن كرة القدم في يناير 2023.

مالك وليس مدربا

استبعد بيل تماماً دخول عالم التدريب، مشيراً إلى أن الإرهاق الذهني والبدني للاعب هو "جهد مضاعف" كمدير فني. وبدلاً من ذلك، يركز اهتمامه على الاستحواذ على نادي مدينته، كارديف سيتي.