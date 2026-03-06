حاسوب عملاق يتوقع البطل والمربع الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز

رغم الضبابية التي تسيطر على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تعثر القطبين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الجولة الأخيرة، قدم حاسوب عملاق قراءة رقمية مثيرة للمباريات الثماني المتبقية، كاشفاً عن تحولات درامية في صراعي الصدارة والبقاء.

بعد خسارة مانشستر يونايتد المتأخرة أمام نيوكاسل وتعادل مانشستر سيتي المفاجئ مع نوتنغهام فورست، أصبح ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز غير محسوم بعد الجولة الـ29.

صحيفة "ذا صن" أشارت إلى أن "الحاسوب العملاق" الخاص بموقع "أيس أودس" (AceOdds) رجّح أن يكون مايكل كاريك هو من يُعيد الاستقرار لليونايتد في أولد ترافورد كما توقع الفريق الذي سينجو من صراع الهبوط.

أرسنال بطل البريميرليغ وسيتي الوصيف

وفقاً للمحاكاة الرقمية، لن يسمح ميكيل أرتيتا بتكرار سيناريوهات المواسم الماضية؛ إذ يتوقع الحاسوب أن يحافظ "الغانرز" على وتيرة تصاعدية تمنحهم اللقب بفارق 7 نقاط عن مطاردهم المباشر مانشستر سيتي، ليُنهي الفريق اللندني عقدة المركز الثاني التي لازمت أرتيتا لثلاثة مواسم متتالية.

تأثير كاريك يُعيد اليونايتد لمنصة الكبار

على الرغم من الهزيمة الدرامية أمام نيوكاسل، تُشير التوقعات إلى أن مايكل كاريك سيقود انتفاضة ناجحة في "أولد ترافورد".

المركز الثالث: يُتوقع أن يقتنص مانشستر يونايتد المركز الثالث.

يُتوقع أن يقتنص مانشستر يونايتد المركز الثالث. صراع المربع الذهبي: سيتفوق اليونايتد بفارق نقطة وحيدة عن تشيلسي (بقيادة روزينيور)، بينما سيكون أستون فيلا الضحية الأكبر، حيث سيفقد مقعده في دوري الأبطال لصالح "البلوز" بفارق الأهداف فقط، بعد تساويهما برصيد 64 نقطة.

تراجع ليفربول ومعاناة لندنية في توتنهام

رسمت الأرقام نهاية محبطة لليفربول، حيث أدى سقوطه أمام "وولفز" إلى تراجعه للمركز السادس، ما أضعف آماله في التأهل القاري.

وفي لندن، يتوقع الحاسوب أن ينجو توتنهام من شبح الهبوط بصعوبة، حيث سيُنهي الموسم في المركز الـ15، متقدماً بـ 7 نقاط فقط عن منطقة الخطر، في موسم يُعد من بين الأسوأ تاريخياً لـ "السبيرز".

مقصلة الهبوط: ويستهام يودع "البريميرليغ"

بلغت الإثارة ذروتها في قاع الترتيب، حيث توقعت المحاكاة سيناريو قاسيًا لنادي ويستهام:

