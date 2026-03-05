ماتيراتزي يكشف ما قاله زيدان قبل ضربه بالرأس في نهائي كأس العالم 2006

كشف ماركو ماتيراتزي، مدافع المنتخب الإيطالي لكرة القدم السابق، عما قاله له زين الدين زيدان قبل أن يضربه بالرأس في نهائي كأس العالم عام 2006 بألمانيا بين منتخبي إيطاليا وفرنسا.

وتحدث ماتيراتزي عن الحادثة الشهيرة التي تورط فيها نجم منتخب فرنسا، وتسببت في طرده خلال مباراته الأخيرة في مسيرته الكروية، خلال مقابلة أجراها مع موقع (فيفو أزورو) الألكتروني.

ماتيراتزي يكشف ما قاله زيدان قبل ضربه بالرأس

ووصف ماتيراتزي اللحظات التي سبقت قيام زيدان بضربه بالرأس ، وما قاله له النجم الفرنسي السابق قبل الحادثة، حيث صرح قائلا "عندما تصدى جيانلويجي بوفون (حارس مرمى إيطاليا) لضربة رأس من زيدان، كاد جينارو غاتوزو (لاعب إيطاليا) يقتلني لأني لم أراقبه".

وأضاف ماتيراتزي "في الحقيقة، كنت أراقب ديفيد تريزيجيه، لكن في بعض المواقف، كان من الأفضل عدم الجدال مع غاتوزو حول ما حدث".

وتابع "بعد ذلك بقليل، وفي موقف مشابه، أمسكت بقميص زيدان لبرهة. كنت أريد التأكد من أنه لن يتمكن من القفز. اعتذرت له مرتين، ثم في المرة الثالثة قال لي (إذا أردت قميصي، فسأعطيك إياه لاحقا)".

أوضح ماتيراتزي "رددت عليه بشيء ما… لكن لم يكن أكثر من الكلام الذي كنا نقوله لبعضنا ونحن صغار عندما كنت ألعب على شاطئ مدينة باري".

وخلال المقابلة نفسها، كشف ماتيراتزي أن غاتوزو وفينشنزو ياكوينتا كانا من بين اللاعبين الإيطاليين الذين بدوا مترددين في تسديد ركلات الترجيح

في المباراة، التي انتهت بتتويج منتخب إيطاليا بلقبه الرابع والأخير بكأس العالم.

وأحرز منتخب إيطاليا جميع ركلاته الخمس، حيث كان من بينها ركلة لماتيراتزي، بينما أهدر ديفيد تريزيغيه ركلة ترجيح لفرنسا، مما منح إيطالبا لقبها المونديالي الرابع.

ولعب ماتيراتزي 41 مباراة مع منتخب إيطاليا، وسجل هدفين، كلاهما خلال كأس العالم 2006.