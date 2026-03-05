بعد رونالدو.. ترامب يستضيف ميسي في البيت الأبيض

من المتوقع أن يزور النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الخميس 5 مارس/آذار، برفقة زملائه في فريق إنتر ميامي.

وسافر ميسي وإنتر ميامي إلى واشنطن العاصمة صباح الخميس للمشاركة في مراسم احتفالية لتكريم الفائز بلقب كأس الدوري الأمريكي لعام 2025.

وذكرت صحيفة "يو آس توداي" الأمريكية أن البيت الأبيض أكد زيارة النجم الأرجنتيني، فيما صرح متحدث باسم النادي أن الفريق الأول بأكمله سيزور البيت الأبيض بين الساعة 2 ظهرا و6 مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، مع إقامة مراسم خاصة في الساعة 4 مساء.

وستكون هذه أول زيارة لميسي للبيت الأبيض، البطل الحاصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي مرتين، والفائز بكأس الكرة الذهبية ثماني مرات، والبطل الحالي لكأس العالم مع الأرجنتين.

وكان ميسي قد حصل على وسام الحرية الرئاسي من الرئيس جو بايدن في يناير/كانون الثاني 2025، لكنه لم يتمكن من حضور مراسم التسليم بسبب تضارب مواعيد مع فترة الاستراحة القصيرة لفريقه. وأعرب النجم الأرجنتيني عن تقديره لهذا التكريم رغم غيابه في ذلك الوقت.

يذكر أن ميسي انضم إلى إنتر ميامي في يوليو/تموز 2023، وقاد الفريق لاحقا لتحقيق لقب كأس إم إل إس لعام 2025 في ديسمبر/كانون الأول الماضي. كما قاد الأرجنتين إلى الفوز بكأس العالم 2022 في قطر، وهي إحدى أبرز محطات مسيرته المميزة.