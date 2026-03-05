زيادة فرق ملحق الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز

أعلنت رابطة دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة ⁠القدم اليوم الخميس ⁠أن ملحق الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز سيتوسع ليضم ستة فرق بدلا من أربعة، ابتداء من موسم 2026-2027، سعيا لزيادة عدد ⁠المباريات التنافسية في المراحل الأخيرة من الموسم.

وبموجب النظام الحالي، يصعد أول فريقين في ترتيب الدرجة الثانية تلقائيا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تتنافس ⁠الفرق الأربعة التالية على المركز الثالث المؤهل للصعود.

وابتداء من الموسم المقبل، ستتأهل الفرق التي تحتل المركزين الثالث والرابع إلى الدور قبل النهائي من الملحق، بينما ستتنافس الفرق الأربعة التالية في مباريات إقصائية للوصول إلى قبل النهائي.

وقال تريفور بيرش ‌الرئيس التنفيذي لرابطة دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، في بيان "منذ تطبيقه في موسم 1986-1987، أصبح الملحق حدثا بارزا في جدول كرة القدم المحلية، إذ يجسد الدراما والتشويق والمخاطر التي تجعل دوري الدرجة الثانية مميزا للغاية.

وأضاف "بعد عدة أشهر من المناقشات مع الأندية والجهات المعنية الأخرى، نحن على ثقة بأن هذا التغيير سيعزز من دوري الدرجة الثانية كمسابقة ويمنح ⁠المزيد من الأندية وجماهيرها فرصة حقيقية لتحقيق الصعود".

ووافقت ⁠الأندية المنافسة في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي على التغييرات في الاجتماع العام الذي عُقد اليوم، ويعني النظام الجديد أن الفريق الذي يحتل المركز الثامن في الدوري لا يزال بإمكانه الصعود إلى ⁠الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ريكسام المركز السادس في ترتيب دوري الدرجة الثانية، وسُئل مدربه فيل باركنسون عن ⁠التغييرات قبل مواجهة تشيلسي في الدور الخامس من ⁠كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت.

وقال باركنسون "هذا الموسم مليء بالإثارة مع وجود ستة فرق في معركة الوصول لملحق الصعود، وهذا يعني وجود العديد من الفرق بالفعل…"، مضيفا أن إدخال ثمانية ‌فرق في الصورة سيجعل المنافسة أكثر شراسة.

وتابع "سأفكر مثل مشجع، هذا سيمنح المزيد من الفرق الأمل في إمكانية الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو بالطبع ‌هدف ‌كل فريق في دوري الدرجة الثانية".

وأكمل "على الجميع أن يؤمنوا بقدرتهم على تحقيق ذلك. من الواضح أن هذا يفتح الباب على مصراعيه".