5 ملاعب مغربية تنافس على جائزة الأفضل في العالم

دخلت 5 ملاعب مغربية تم افتتاحها أو تجديدها خلال العام الماضي، في منافسة قوية للفوز بجائزة "ملعب العام 2025".

وترشحت الملاعب الخمسة للفوز بالجائزة ضمن الدورة السادسة عشرة للمسابقة التي ينظمها موقع "ستاديوم دي بي" المتخصص في أخبار وتصنيفات وتصاميم الملاعب الرياضية حول العالم، وتُقدم سنويا لأفضل ملعب.

الملاعب الخمسة المرشحة للفوز بالجائزة:

مركب الأمير مولاي عبد الله يتسع لـ69 ألف متفرج.

مولاي الحسن يتسع لـ22 ألف متفرج.

الملعب الأولمبي يتسع لـ21 ألف متفرج.

ملعب المدينة (البريد سابقا) يتسع لـ18 ألف متفرج.

ملعب ابن بطوطة الكبير يتسع لـ76 ألف متفرج.

وتقع الملاعب الأربعة الأولى في العاصمة المغربية الرباط، بينما يقع الأخير في مدينة طنجة.

ويعكس وجود 4 ملاعب في الرباط حجم الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها من أجل تحويل العاصمة إلى مركز رياضي رائد على حد تعبير صحيفة "المنتخب" المحلية.

وأضافت: "تُكمل طنجة هذه الصورة بامتلاكها أكبر ملعب في المغرب حتى الآن وواحد من أكثر الملاعب إثارة للإعجاب في قارة أفريقيا".

ويُعد ملعب المدينة واحدا من الملاعب التي اكتمل بناؤها في وقت قياسي، إذ تم الإعلان عن خطط بنائه أواخر عام 2023 بعد منح المغرب حق استضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، واستضاف أول مباراة في نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

برنامج مغربي طموح

وقال موقع "ستاديوم دي بي" إن هذا الملعب يعكس برنامج المغرب الطموح لتحديث الملاعب وتعزيز حضورها الرياضي، خاصة وأن المملكة ستستضيف نهائيات كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.

وتحتل المملكة المغربية المركز الثاني من حيث عدد الملاعب المرشحة للفوز بالجائزة، بعد الصين التي تشارك بـ11 ملعبا.

ومن المقرر أن يستمر التصويت لاختيار ملعب العام 2025 للجمهور على الموقع المذكور حتى منتصف ليلة 9 مارس/آذار الجاري بتوقيت وسط أوروبا (2 صباحا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة).

إعلان

وسيختار كل مصوّت 5 ملاعب مفضلة لديه من بين 28 ملعبا مرشحا مع منحها تقييما تنازليا بواقع 5 نجوم للملعب الأفضل من وجهة نظره، ثم 4، 3، 2 وصولا إلى نجمة واحدة حسب الأفضلية.