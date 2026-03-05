ليفربول يدخل تاريخ البريميرليغ برقم سلبي غير مسبوق

دخل ليفربول تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من الباب الخلفي، إذ حطم رقما قياسيا سلبيا غير مسبوق منذ المسمى الجديد للبطولة عام 1992.

وخسر ليفربول يوم الثلاثاء الماضي أمام مضيفه وولفرهامبتون بنتيجة 1-2 في المباراة التي جرت على ملعب مولينيو لحساب الجولة 29 من البريميرليغ، وقد جاء هدف الفوز لأصحاب الأرض في الوقت بدل الضائع وتحديدا في الدقيقة 94 بواسطة اللاعب أندريه نيتو.

وتعد هذه المرة الخامسة التي يخسر فيها ليفربول حامل اللقب مباراة في الدوري هذا الموسم، في الوقت بدل الضائع بحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية.

وأوضحت أنه لم يسبق في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز أن خسر فريق هذا العدد الكبير من المباريات باستقباله هدفا بعد الدقيقة 90.

المباريات التي خسرها ليفربول في الوقت بدل الضائع هذا الموسم بالبريميرليغ:

كريستال بالاس 2-1 ليفربول في الجولة 6 (سجل إيدي نيكيتاه هدف الفوز في الدقيقة 97).

تشلسي 2-1 ليفربول في الجولة 8 (سجل إستيفاو ويليان هدف الفوز في الدقيقة 95).

بورنموث 3-2 ليفربول في الجولة 24 (سجل أمين عدلي هدف الفوز في الدقيقة 95).

ليفربول 1-2 مانشستر سيتي في الجولة 26 (سجل إيرلينغ هالاند هدف الفوز في الدقيقة 93).

وولفرهامبتون 2-1 ليفربول في الجولة 29 (سجل أندريه نيتو هدف الفوز في الدقيقة 94).

ويبقى هذا الرقم مرشحا للارتفاع مع بقاء 9 مباريات لليفربول حتى نهاية موسم 2025-2026، في ظل الجدول الصعب المنتظر.

ويواجه ليفربول في مبارياته المتبقية كل من توتنهام هوتسبير، برايتون، فولهام، إيفرتون في ديربي ميرسيسايد، كريستال بالاس، مانشستر يونايتد، تشلسي، أستون فيلا ويختتم الموسم ضد برينتفورد.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي

ويحتل ليفربول حاليا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة، ويبتعد بفارق 19 نقطة عن أرسنال المتصدر، ما يعني أنه قريب جدا من التنازل عن لقبه الذي حققه الموسم الماضي.

ويهدف ليفربول حاليا إلى إنهاء موسم 2025-2026 في أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا في النسخة التالية، إذ يفصله عن مانشستر يونايتد وأستون فيلا صاحبي المركزين الثالث والرابع 3 نقاط فقط.