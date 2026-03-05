فيفا يمنح راني خضيرة الضوء الأخضر لتمثيل منتخب تونس

وافقت محكمة كرة القدم التابعة للاتحاد الدولي للعبة فيفا، على طلب لاعب وسط أونيون برلين، راني خضيرة، تمثيل منتخب تونس، وفقا لما أعلنه الاتحاد التونسي للعبة الخميس.

ووفقا لبيان نشره الاتحاد التونسي، فإن "القاضي المنفرد لغرفة أوضاع اللاعبين قرر، بناء على الإجراءات الإدارية التي باشر بها الاتحاد وتجسيدا للرغبة الصريحة والثابتة التي أبداها للدفاع عن ألوان تونس، قبول الموافقة رسميا على طلب الاتحاد التونسي لكرة القدم المتعلق بتغيير الجمعية الوطنية للاعب راني خضيرة".

وأضاف "أصبح اللاعب مؤهلا لتمثيل المنتخبات الوطنية التابعة للاتحاد التونسي لكرة القدم بمفعول فوري"، مشيرا إلى أنه "تم إعلام الاتحاد الألماني لكرة القدم، والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم بهذا القرار بصفة رسمية".

وينشط خضيرة المولود في مدينة شتوتغارت الألمانية في 27 يناير/كانون الثاني 1994، حاليا مع أونيون برلين الألماني، وذلك منذ موسم 2021-2022، علما أنه دافع عن ألوان أوغسبورغ ولايبزيغ وشتوتغارت.

وشارك خضيرة وهو شقيق الدولي الألماني السابق سامي، في 26 مباراة ضمن كافة المسابقات هذا الموسم، محرزا خمسة أهداف ومقدما تمريرة حاسمة واحدة.

وعلى الصعيد الدولي، دافع خضيرة عن ألوان منتخب ألمانيا للفئات العمرية لكنه لم يسبق له خوض أي مباراة بقميص منتخب المانشافت الأول، ما جعله مؤهلا من الناحية القانونية لتمثيل "نسور قرطاج".

ورحب الاتحاد التونسي في بيانه بانضمام اللاعب، متمنيا له التوفيق ومعربا عن اعتزازه بإنجاز هذا الملف.

ويعزز خضيرة صفوف تونس قبل كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، إذ أوقعته القرعة في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات هولندا واليابان والمتأهل من مسار التصفيات الأوروبية بين أوكرانيا والسويد وبولندا وألبانيا.