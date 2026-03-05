بعد زيادة مدتها.. الفيفا يقرر عرض إعلانات في استراحة شرب المياه بمباريات كأس العالم

منح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الضوء الأخضر لعرض إعلانات خلال استراحة شرب المياه في مباريات كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في الصيف المقبل.

ومع توقعات درجات الحرارة المرتفعة في أمريكا الشمالية، أعلن فيفا في ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن تطبيق فترات استراحة مدتها 3 دقائق في منتصف كل شوط من مباريات كأس العالم البالغ عددها 104، هذا الصيف، كإجراء احترازي لضمان سلامة اللاعبين.

وكان وقت استراحة شرب الماء دقيقة واحدة فقط.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن القنوات التجارية ستكون أمامها خياران إما عرض الإعلانات على شاشة مقسمة حيث ستقتصر الإعلانات على رعاة الفيفا فقط، أو عرضها بشكل كامل دون انقطاع حيث يمكنها عرض أي إعلان كالمعتاد.

ولن تبدأ الإعلانات خلال 20 ثانية من إطلاق صافرة الحكم لبدء استراحة شرب الماء، ويجب أن تعود إلى البث قبل 30 ثانية على الأقل من استئناف اللعب.

وفي بطولات الفيفا السابقة، مثل بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت الصيف الماضي في الولايات المتحدة، كانت فترات الراحة لشرب الماء تفعل عند تجاوز درجات الحرارة الحد المسموح به، لكن الفيفا يؤكد أن قرار تطبيقها على جميع مباريات نهائيات هذا الصيف يهدف إلى ضمان التوحيد والاتساق في جميع مراحل البطولة.

وتنطلق بطولة كأس العالم بمباراة المكسيك وجنوب أفريقيا في 11 يونيو/حزيران في مكسيكو سيتي، على أن تقام المباراة النهائية في نيويورك/نيوجيرسي في 19 يوليو/تموز.