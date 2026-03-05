"الرحيل حماقة".. نجم سان جيرمان يرفض ريال مدريد

في تصريحات حاسمة وضعت حداً لسلسلة من التكهنات، أعلن البرتغالي فيتينيا، نجم خط وسط باريس سان جيرمان، تمسكه المطلق بالبقاء داخل أسوار "بارك دي برانس"، مستبعداً فكرة الانتقال إلى ريال مدريد أو الاستجابة للإغراءات المالية الضخمة من الدوري السعودي.

ورغم اهتمام ريال مدريد المستمر باللاعب، الذي يُعتبر محرك خط وسط فريق لويس إنريكي، أكد فيتينيا التزامه بالنادي الفرنسي، الذي يمتد عقده معه حتى 30 يونيو/حزيران 2029.

"مشروع باريس" فوق الجميع

رداً على الأنباء التي ربطته بالانتقال إلى العاصمة الإسبانية الصيف المقبل، كان فيتينيا واضحاً في حديثه لبرنامج "سولتينوس بيلو موندو":

خيار الحماقة: "سيكون من الحماقة مغادرة باريس سان جيرمان الآن. لا أعتقد أن الرحيل سيكون القرار الأفضل لمسيرتي، أنا وعائلتي نشعر براحة تامة هنا".

ولاء للمدرب: أشاد النجم البرتغالي بالعمل تحت قيادة لويس إنريكي، مؤكداً أن التقدير الذي يحظى به من النادي والجماهير يجعله غير مستعد للتفريط في عقده المستمر حتى عام 2029.

الانتقال إلى الدوري السعودي

رغم موجة الانتقالات الكبرى نحو دوري روشن، أبدى فيتينيا (26 عاماً) نضجاً كبيراً في التعامل مع الملف المالي:

وقال "أتقاضى راتباً جيداً جداً في أوروبا. مضاعفة هذا الراتب مرتين أو ثلاثاً لن تجعلني أكثر سعادة. أنا ملتزم ببناء مسيرة مهنية مستقرة في أعلى المستويات".

قائمة "الأفضل" والكرة الذهبية

تحدث فيتينيا بتواضع وذكاء عن ترتيبه بين أفضل لاعبي الوسط في العالم، مفضلاً وضع قائمة رباعية بدلاً من ثلاثية تضم: بيدري (وصفه بالساحر)، وزميله جواو نيفيس، ومواطنه برونو فرنانديز، بالإضافة لنفسه.

كما حسم الجدل حول فوز زميله عثمان ديمبيلي بالكرة الذهبية، مؤكداً استحقاق الأخير للجائزة باعتباره "الركيزة والقائد الحاسم" للفريق الباريسي في اللحظات الكبرى.

فلسفة "الزرافة" في التطور البدني

في تشبيه طريف يعكس ذكاءه التكتيكي، شبه فيتينيا (1.72 م) تطوره البدني في كرة القدم الحديثة بعملية "تطور الزرافة":

وقال "بما أنني لا أملك بنية ضخمة، كان عليّ تطوير قدرتي على التوقع والرؤية قبل استلام الكرة. الزرافات طورت أعناقاً طويلة لتصل للأوراق العالية، وأنا طورت عقلي لأتجنب الاحتكاك البدني غير المجدي وأكون حاسماً في الملعب".