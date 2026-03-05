غاريث بيل يكشف أسرار رونالدو وغرفة ملابس ريال مدريد بين بنزيمة وراموس

فتح النجم الويلزي المعتزل غاريث بيل صندوق ذكرياته في "سانتياغو برنابيو"، كاشفاً عن الجوانب الخفية لشخصية الأسطورة كريستيانو رونالدو، وتفاصيل العلاقة التي ربطت بين أضلاع المثلث الهجومي الأسطوري (رونالدو، كريم بنزيمة، بيل).

قضى النجمان خمس سنوات معاً بين عامي 2013 و2018 في صفوف النادي الملكي، محققين أربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا.

تحوّل رونالدو، إلى ماكينة أهداف لا تُضاهى خلال تلك الفترة، مسجلاً رقماً قياسياً مذهلاً بلغ 249 هدفاً في 239 مباراة فقط.

لماذا كان رونالدو يلوح بذراعيه غاضباً؟

لم ينكر بيل أن نوبات غضب رونالدو داخل الملعب كانت حقيقية، خاصة عندما يقرر زملاؤه التسديد بدلاً من التمرير له.

عندما سألته جيل سكوت في برنامج "ذا أوفرلاب" عما إذا كان رونالدو قد غضب منه عندما لم يمرر له الكرة، أجاب أسطورة ويلز:

الهوس بالأرقام: "نعم، كان يغضب بشدة. لكن عليك أن تفهم دافعه؛ لم يكن يريد هدفاً واحداً، بل كان يسعى لخمسة أو ستة أهداف ليتفوق على ميسي ويحطم الأرقام".

"نعم، كان يغضب بشدة. لكن عليك أن تفهم دافعه؛ لم يكن يريد هدفاً واحداً، بل كان يسعى لخمسة أو ستة أهداف ليتفوق على ميسي ويحطم الأرقام". الثقة العمياء: وأضاف بيل "رغم غضبه، كنا ندخل الملعب ونحن نعلم أننا متقدمون بهدف نظيف لمجرد وجوده؛ كان مصدراً لثقة الفريق بأكمله".

التحول الكبير: من جناح مهاري إلى قناص مرعب

شرح بيل كيف تطور أسلوب لعب "الدون" مع تقدمه في السن، مشيراً إلى ذكائه في توزيع مجهوده البدني:

تغيير الإستراتيجية: "عندما بدأت اللعب معه، أدرك كريستيانو أنه إذا ركز على التهديف سيحصل على إشادة أكبر بمجهود أقل. توقف عن التراجع الدفاعي كثيراً ليتفرغ للانقضاض في الهجمات المرتدة".

تراتبية القيادة: راموس هو "الزعيم" الحقيقي

في مفاجأة حول هوية القائد الفعلي في غرفة ملابس تضم أسماءً مثل لوكا مودريتش وتوني كروس ورونالدو، كان بيل حاسماً:

كاريزما القيادة: "رغم شخصية رونالدو القوية وتأثيره الفني، إلا أن سيرجيو راموس كان القائد الأكبر بلا منازع. هو من كان يمسك بزمام الأمور داخل غرفة الملابس".

بنزيمة: المحرك الصامت

وصف بيل زميله السابق بنزيمة بأنه كان "حلقة الوصل" التي تجعل كل شيء متناغماً:

العلاقة الهادئة: "كريم كان هادئاً جداً، يميل للانعزال قليلاً مع مواطنه فاران، لكنه كان اللاعب الذي يربط خطوط الفريق ببعضها، وبفضله كان ثلاثي الهجوم يعمل بانسجام تام".

بيل الزاهد

في مفارقة تعكس الفرق بين شخصيته وشخصية رونالدو، اعترف بيل بأنه لا يتذكر عدد أهدافه في مواسمه التاريخية قائلا: "لا أعرف حقاً كم كان أكبر عدد من الأهداف سجلته.. ربما 25 أو 30؟ لا أهتم بالإحصائيات بقدر اهتمامي بالتأثير الجماعي".