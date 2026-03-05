ريال مدريد ضد سيلتا فيغو في الدوري الإسباني.. الموعد والتشكيلتان والقنوات الناقلة

يحل ريال مدريد ضيفا على سيلتا فيغو الجمعة على ملعب بالايدوس، في الدوري الإسباني لكرة القدم.

موعد مباراة ريال مدريد ضد سلتا فيغو في الدوري الإسباني

تقام مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيغو على ملعب بالايدوس يوم الجمعة 6 مارس/ آذار 2026.

وتنطلق مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيغو الساعة (23:00) بتوقيت السعودية وقطر، السابعة (22:00) بتوقيت مصر والسادسة (21:00) بتوقيت تونس والجزائر.

قنوات البث المباشر الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد سلتا فيغو

beIN SPORTS 2

كما يمكنكم متابعة تغطية حية ومباشرة لحظة بلحظة لكل تفاصيل المباراة قبل انطلاقها بساعتين تشمل الصور والفيديوهات والتغريدات عبر موقع الجزيرة نت.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة

كورتوا، ألكسندر، روديغير، ألابا، كاريراس، تشواميني، بيتراش، فالفيردي، غولر، فينيسيوس وغونزالو.

تشكيلة سيلتا فيغو المتوقعة

رادو، خافي، أيدو، دومينغيز، مينغويزا، رومان، موريبا، كاريرا، لوبيز، فيران وألفاريز.

صراع المراكز بين ريال مدريد وسيلتا فيغو

يدخل سيلتا فيغو المواجهة في المركز السادس برصيد 40 نقطة، بعدما عاد بفوز ثمين خارج أرضه على جيرونا (2-1)، مواصلة سلسلة تسجيله في آخر 4 مباريات بالدوري.

في المقابل، يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 60 نقطة، لكنه تعثر في الجولة الماضية بخسارة مفاجئة أمام خيتافي (1-0)، ما يزيد من أهمية المواجهة في سباق الصدارة.

تفوق تاريخي لريال مدريد

تقابل الفريقان 137 مرة في مختلف المسابقات، ويتفوق ريال مدريد بـ81 انتصارا مقابل 35 لسيلتا. وفي إطار الدوري الإسباني فقط، التقى الطرفان 119 مرة، فاز خلالها النادي الملكي في 72 مباراة مقابل 30 لسيلتا، بينما حسم التعادل 17 مواجهة.

غير أن المواجهة الأخيرة بينهما انتهت بفوز سيلتا فيغو (2-0)، ما يمنح أصحاب الأرض دفعة معنوية إضافية.