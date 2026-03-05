صفقة مدوية لمنظمة فنون قتال مختلطة يملكها رونالدو

انضم مقاتل صاعد في فنون القتال المختلطة إلى منظمة "واو إف سي" (WOW FC) التي يشارك في ملكيتها المقاتل الإسباني الشهير إيليا توبوريا والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن المنظمة التي تُعد الأبرز في البلاد، تعاقدت مع دافيد هيرفياس الذي يُعتبر "أحد أبرز المواهب الصاعدة في رياضة فنون القتال المختلطة في صفقة مدوية".

ويمتلك هيرفياس الذي لم يتجاوز عمره 24 عاما مسيرة قوية في فئة الهواة، ووُصف انتقاله إلى "واو إف سي" على أنه "خطوة مهمة لترسيخ مسيرته الواعدة".

وخاض هيرفياس من فريق "بلاك بانثر" نزالين احترافيين في مسيرته بـ"دبليو إيه آر" (WAR MMA) فاز فيهما، كما حصد الميدالية الفضية في بطولة العالم التابعة للاتحاد الدولي (IMMAF) لفنون القتال المختلطة وفق الصحيفة ذاتها.

وكان من المفترض أن يواجه هيرفياس نزالا ضد المولدوفي جورج غريتكو (فاز في 8 نزالات وخسر 5) وذلك يوم 14 فبراير/شباط الماضي، قبل أن يتم إلغاء الحدث.

ويحتاج هيرفياس في المرحلة الحالية إلى خوض المزيد من النزالات لاكتساب الخبرة واختبار نفسه استعدادا للمشاركة في البطولات الدولية الكبرى.

ومن المقرر أن يخوض هيرفياس نزاله الأول مع فريقه الجديد يوم 11 أبريل/نيسان المقبل خلال حدث "دبليو أو دبليو 29" الذي سيُقام في صالة رويغ أرينا بمدينة فالنسيا.

وتتوقع "ماركا" أن يكون حدث "دبليو أو دبليو 29" تاريخيا إذ تم بيع 8 آلاف تذاكر، قبل الإعلان عن أي نزال حتى الآن.

ومن المنتظر أن يصبح هذا الحدث هو الأكبر من حيث الحضور الجماهيري في تاريخ الفنون القتالية المختلطة في إسبانيا.

استثمار رونالدو في "واو إف سي"

وبدأ كريستيانو رونالدو العام الماضي الاستثمار في "واو إف سي"، إذ استحوذ على حصة فيها، ليصبح مساهما في الدوري القتالي.

وينضم النجم البرتغالي إلى الإسباني إيليا توبوريا بطل يو إف سي في وزني الخفيف والديك، المساهم والوجه الإعلامي للشركة التي تتخذ من مدريد مقرا لها، في سعيهما للارتقاء بهذه الرياضة إلى أعلى مستويات الساحة الرياضية العالمية.

أعرب رونالدو عن حماسه للشراكة، مؤكدا أن "واو إف سي" تُشاركه القيم التي يؤمن بها: الانضباط، والاحترام، والمرونة، والسعي الدائم للتميز.

إعلان

وأضاف الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات "تعمل المنظمة على بناء شيء فريد وقوي، وأنا فخور بالانضمام إلى هذا المشروع للمساهمة في الارتقاء بهذه الرياضة وإلهام الجيل القادم".