ناد إنجليزي يقيل مدربه بعد سلسلة هزائم كارثية

أعلن نادي ترانمير روفرز، المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي (League Two)، عن إقالة مديره الفني أندي كروسبي من منصبه بأثر فوري، وذلك في أعقاب سلسلة نتائج وضعت النادي على حافة الهاوية ومواجهة خطر الهبوط التاريخي.

وجاء قرار الإقالة بعد أن تجرع الفريق مرارة الهزيمة في 10 مباريات من أصل آخر 11 مواجهة خاضها، وهي الحصيلة التي جمدت رصيد النادي عند المركز الـ19، بفارق ضئيل لا يتجاوز 8 نقاط عن منطقة الهبوط.

ولم يتذوق الفريق طعم الانتصار منذ 14 فبراير/شباط الماضي حين فاز على كراولي، وهو أحد فوزين يتيمين فقط حققهما الفريق منذ مطلع عام 2026.

أكد النادي في بيانه الرسمي تولي أندي باركنسون مسؤولية القيادة الفنية بشكل مؤقت، بداية من مواجهة السبت الحاسمة ضد أولدهام أثليتيك، على أن يعاونه كل من كونور جينينغز وجو مورفي ضمن الطاقم التدريبي الجديد.

وفي تعليقه على رحيل المدرب البالغ من العمر 53 عاماً، صرح رئيس النادي مارك باليوس قائلاً: "أندي قدم عملاً رائعاً العام الماضي، ولا يمكن إنكار الصعوبات الجمة التي واجهها هذا الموسم بسبب أزمة الإصابات المتلاحقة. ومع ذلك، أصبح التغيير ضرورة حتمية لمحاولة إيقاف نزيف النقاط. نحن نقدر مجهوداته خلال الأشهر الـ12 الماضية ونتمنى له التوفيق".

وكان كروسبي قد تولى المهمة كمدرب مؤقت في فبراير/شباط 2025 خلفاً لنايجل أدكينز، قبل أن يتم تثبيته مدرباً دائماً في مايو/آيار الماضي بعد بداية واعدة. إلا أن الرياح لم تأتِ بما تشتهي السفن في الموسم الحالي، لتنتهي رحلته قبل 11 جولة فقط من نهاية الموسم.

ويجد المدرب المؤقت باركنسون نفسه أمام مهمة شاقة لتأمين النقاط اللازمة في المباريات المتبقية، لضمان بقاء النادي العريق في منظومة الدوري الإنجليزي وتفادي السقوط المؤلم إلى دوريات الهواة.