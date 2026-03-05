بيلينغهام يتبع خطة مبابي لتسريع التعافي من الإصابة

في خطوة استباقية تعكس حجم القلق داخل أروقة ريال مدريد، قرر الجهاز الطبي للنادي الملكي تفعيل "خطة الطوارئ" مع نجمه الإنجليزي جود بيلينغهام من أجل تسريع تعافيه وعودته إلى صفوف الفريق.

وكشفت صحيفة "ماركا" أن اللاعب سافر بالفعل إلى لندن برفقة رئيس الخدمات الطبية، الدكتور نيكو ميهيتش، للحصول على رأي طبي ثانٍ بشأن إصابته في أوتار الركبة اليسرى، متبعاً ذات المسار الذي سلكه زميله كيليان مبابي قبل أيام في فرنسا.

استراتيجية "الرأي الثاني": ضرورة طبية أم ضغط جماهيري؟

أكد ريال مدريد أن سفر بيلينغهام ليس مجرد "رغبة شخصية"، بل هو تطبيق لبروتوكول مؤسسي يتبعه الدكتور ميهيتش عند تعقد فترات التعافي.

وتأتي هذه الخطوة بعد تأخر استجابة بيلينغهام للعلاج الأولي، حيث غاب عن الملاعب لأكثر من شهر، مما استدعى الاستعانة بخبراء دوليين لتقييم الحالة وضمان عدم حدوث انتكاسة مستقبلاً.

لماذا يلجأ مدريد للخارج؟

تقليص الفجوات: يهدف النادي إلى تقصير مدة الغياب إلى أقصى حد ممكن لضمان جاهزية الركائز الأساسية في الأمتار الأخيرة من الموسم.

يهدف النادي إلى تقصير مدة الغياب إلى أقصى حد ممكن لضمان جاهزية الركائز الأساسية في الأمتار الأخيرة من الموسم. تاريخ من الاستشارات: لطالما اعتمد الملكي على "عولمة الطب الرياضي"، من خلال التعاون مع خبراء مثل مانويل ليس (الأربطة الصليبية) ومستشاري أندية النخبة الأمريكية مثل دالاس كاوبويز وليكرز.

مبابي وسباق "البرنابيو": تفاؤل حذر قبل القمة الأوروبية

بالتوازي مع رحلة بيلينغهام، يواصل كيليان مبابي برنامجه التأهيلي المكثف في باريس تحت إشراف الجراح العالمي بيرتراند سونيري-كوتيه.

ورغم الغموض الذي يلف مشاركته يوم الأربعاء المقبل في دوري أبطال أوروبا، إلا أن اللاعب يُبدي تفاؤلاً كبيراً، حيث من المتوقع عودته لمدريد يوم الجمعة المقبل لتقييم حالته النهائية.

ضريبة "التقويم المزدحم"

تأتي إصابات بيلينغهام ومبابي في وقت حرج، حيث يعاني نجوم الصف الأول عالمياً من ضغط المباريات المتزايد في موسم 2025/2026.

الاعتماد على "العلاج التحفظي" مع مبابي يشير إلى رغبة النادي في تجنب الجراحة التي قد تنهي موسمه، مفضلاً المراهنة على "الطب الرياضي التجديدي" الذي بات يسيطر على المشهد الكروي العالمي مؤخراً.

أخبار إيجابية في فالديبيباس

في ظل هذه "الأزمة الطبية"، تنفس المدرب الصعداء بعودة ماركو أسينسيو للتدريبات الجماعية جزئياً التي تُعد بمثابة طوق نجاة لخط الدفاع قبل مواجهة سيلتا فيغو، خاصة مع استمرار غياب الأسماء الكبرى في المناطق الخلفية.