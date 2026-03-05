بعضهم تأثر برمضان.. قصص نجوم عالميين اعتنقوا الإسلام

اعتناق الدين الإسلامي محطة مفصلية في حياة الكثير من نجوم الرياضة، وخاصة لاعبي كرة القدم العالميين، فهو يضيف بعدا إنسانيا وروحيا إلى مسيرتهم الرياضية، ويزيد تعاطف الجماهير معهم.

تختلف دوافع اللاعبين في اعتناق الإسلام؛ فبعضهم يجد في الدين شعورا بالسكينة واليقين، بينما اتخذ البعض الآخر هذا القرار في تجارب حياتية شخصية أو عبر التأثر بالأسرة أو الأصدقاء، وغالبا ما يتحفظ أغلبهم على الإفصاح عن التفاصيل الدقيقة في هذا الشأن.

وقد أصبح العديد من نجوم كرة القدم، إلى جانب إنجازاتهم على الملاعب، مصدر إلهام للجماهير بعد اعتناقهم الإسلام، مما عزز شعبيتهم وأضفى على مسيرتهم الرياضية بعدا أخلاقيا وروحيا يميزهم عن غيرهم.

وفي هذا التقرير نستعرض عددا من أبرز هؤلاء اللاعبين:

الفرنسي هوغو إيكيتيكي

وُلِد هوغو تيموثي إيكيتيكي في 20 يونيو/حزيران 2002 بمدينة ريمس، لأب كاميروني وأم فرنسية، وهو متحفظ جدا في ما يخص تفاصيل حياته الخاصة، ولم يعلن متى تحول إلى الإسلام ولكنه عبر عن فخره بذلك.

وفي مقابلة نشرها نادي ليفربول عبر حساباته الرسمية، قال إيكيتيكي: "أنا مسلم، ورمضان شهر جميل للتقرب إلى دينك وإلى الناس من حولك، إنه فرصة حقيقية أن أكون أقرب إلى الله أكثر من أي وقت مضى".

كما أوضح أن العديد من أفراد عائلته مسلمون ويدعمونه في صيامه وأعماله في الشهر الكريم.

الفرنسي نيكولا أنيلكا

لاعب كرة قدم فرنسي دولي سابق، ولد عام 1979 لأبوين ينحدران من جزيرة مارتينيك في الكاريبي واشتهر بلقب "سندباد الكرة الأوروبية"، نظرا لتنقله بين 12 ناديا مختلفا في مسيرته الاحترافية، كان أبرزها باريس سان جيرمان وريال مدريد ويوفنتوس.

ونقلت صحيفة "تريبونا" أن أنيلكا اعتنق الإسلام عندما كان في السادسة عشرة من عمره بعد نقاشات مع بعض أصدقائه في شبهات عن الله والدين، وشعر بأنه وجد العلاقة الروحية الحقيقية مع الله في الإسلام مما دفعه لإعلان إسلامه.

وبعد اعتناق الإسلام غير اسمه إلى عبد السلام بلال، وهو ما ظهر بعد أن عاش بعض الوقت في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث أعلن إسلامه رسميا.

قال أنيلكا إن إسلامه لم يغير حياته كثيرا من حيث المظاهر، لكنه منحه قيمة روحية وأخلاقية، وأضاف أنه تأثر بالإسلام وبعباداته، وخاصة الصوم.

الهولندي كلارنس سيدورف

لاعب كرة القدم الهولندي السابق والمدرب المحترف كلارنس سيدورف من أفضل لاعبي خط الوسط في جيله، وقد صنع التاريخ بكونه اللاعب الوحيد الذي فاز بدوري أبطال أوروبا مع ثلاثة أندية مختلفة: أياكس أمستردام وريال مدريد وميلان.

كما مثل منتخب هولندا في كأس العالم 1998 التي أقيمت في فرنسا، وبلغ معه الدور نصف النهائي.

في مارس/آذار 2022 أعلن سيدورف عبر حسابه الرسمي على إنستغرام اعتناقه الإسلام، موجها الشكر لكل من هنأه بهذه الخطوة، وخص بالشكر زوجته صوفيا، التي قال إنها ساعدته على فهم الإسلام بعمق أكبر.

كما أكد أنه لن يغير اسمه، وسيواصل حمل اسمه الذي منحه إياه والداه: كلارنس سيدورف، معبرا عن محبته للجميع في العالم.

الفرنسي فرانك ريبيري

أصبح النجم الفرنسي، الذي ساهم في بلوغ فرنسا نهائي كأس العالم 2006، وأحرز عددا من الألقاب مع نادي بايرن ميونخ الألماني، أشهر الرياضيين الفرنسيين وأحد أفضل لاعبي كرة القدم الذين اعتنقوا الإسلام.

أعلن ريبيري اعتناقه الإسلام في 2006، في عمر الـ23، بعد أشهر من زواجه بفتاة من أصل جزائري وغيّر اسمه إلى بلال محمد يوسف ريبيري، وله 5 أطفال يحملون جميعهم أسماء عربية.

وفي تصريح لوكالة الأناضول التركية قال ريبيري "إيماني وديني شأن خاص بي. أنا مؤمن، وأشعر بتطور روحي وقوة منذ أن اخترت أن أكون مسلمًا".

الفرنسي إريك أبيدال

بدأ مشواره الكروي مع موناكو لكنه عرف ذروة أمجاده مع برشلونة حين حمل القميص الكتالوني بين عامي 2007 و2013 وأحرز مع البلوغرانا 13 لقبا.

أعلن اعتناقه الإسلام في 2007، بعد زواجه بفتاة مسلمة من أصل جزائري تدعى حياة الكبير، واختار اسما جديدا هو بلال.

ونقل موقع "سبورت سكيدا" عن النجم الفرنسي قوله، إن "اعتناق الإسلام لم يكن شرطا من شروط الزواج بامرأة مسلمة، ولكنه كان مسألة قديمة، كان لدي على الدوام انجذاب للإسلام وقد تمكنت من إكماله".

الفرنسي بول بوغبا

ولد في 1993، لأب مسيحي من غينيا وأم فرنسية، وبدأ مشواره الاحترافي في مانشستر يونايتد عام 2011، ونشأ طوال حياته على دين والديه، قبل أن يترك المسيحية في شبابه ويعتنق الإسلام في 2010.

وكشف بوغبا أسباب تحوله لديانة الإسلام، قائلا في مقابلة مع موقع "مانشيستر إيفنينغ نيوز" البريطاني "قصتي مع الإسلام بدأت برحلة البحث عن إجابات على أسئلة تدور بداخلي، كان لدي الكثير من الأصدقاء المسلمين، وكنت أراهم كيف يُصلون معا، ويصومون رمضان ويذهبون للمسجد، اعتدت أن آكل معهم، قلت لنفسي: هذا الدين يُناسبني، بدأت أصلي وذات مرة ذاب قلبي تماما".

وظهر بوغبا أكثر من مرة وهو يؤدي مناسك العمرة مع زوجته.

المالي فريدريك كانوتيه

ولد المهاجم الفرنسي في ليون لعائلة مسيحية، كان والده مهاجرا من مالي ووالدته فرنسية، وبدأ مسيرته الكروية مع "أولمبيك ليون" قبل الانتقال إلى وستهام الإنجليزي. وعرف ذروة تألقه عندما لعب بألوان إشبيلية بين عامي 2005 و2012.

ويعد الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أفريقي عام 2007، من أشهر الرياضيين الذين اعتنقوا الدين الإسلامي وكان ذلك عام 1999، وأصبح يحمل اسم عمر بحسب ما ذكر موقع "سبورت دي بي".

وعن أسباب ذلك قال "الإسلام ساعدني لأكون على هذا النحو، وهذا طبيعي. إنه طريق يحافظ على هدوئك، ويساعدك على التفكير في المكان الذي تعيش فيه، ويعلمك محبة الجار".

وأظهر كانوتيه مواقف راسخة بعد اعتناقه الإسلام، ففي 2008 رفض ارتداء قميص إشبيلية الذي كان يحمل علامة شركة للمراهنات، وهو ما أجبر النادي الأندلسي على الانصياع لرغبته وإزالة تلك العلامة من قميصه.

وبعد ذلك بسنوات دفع النجم المسلم 700 ألف يورو لإلغاء قرار هدم مسجد في مدينة إشبيلية، وقال عن تلك الحادثة "أنا مسلم وديني هو حياتي، أعتقد أن شراء أرض المسجد أفضل من كل ألقاب كرة القدم".

التوغولي إيمانويل أديبايور

خاض النجم التوغولي مسيرة كروية لافتة في أوروبا، وحمل أقمصة أندية موناكو وأرسنال وتوتنهام ومانشستر سيتي وريال مدريد.

ولد أديبايور عام 1984 في عائلة تعتنق المسيحية، لكن اللاعب الذي فاز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب أفريقي (2008)، أعلن في 2015 أنه قرر اعتناق الدين الإسلامي رسميا.

وعن سبب إسلامه قال أديبايور إنه وجد راحة نفسية كبيرة في اعتناق الإسلام، مضيفا أنه نطق الشهادتين داخل أحد المساجد في توغو.